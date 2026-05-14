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La Aemet activa la alerta amarilla en Málaga de cara al fin de semana

La provincia malagueña prevé vientos de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros, aunque las máximas se mantendrán en 26 grados

La alerta estará activa durante todo el día del viernes.

La alerta estará activa durante todo el día del viernes. / María Pisaca

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El tiempo en Málaga continúa instalado en una dinámica de altibajos. Esta vez, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en la Costa del Sol. La alerta estará vigente desde las 04.00 horas de la madrugada hasta las 21.00 horas, ante la previsión de vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de hasta tres metros.

El aviso, sin embargo, no llegará acompañado de un desplome de los termómetros. El calor en Málaga y el buen tiempo seguirán presentes en la comarca costasoleña, con máximas que rondarán los 26 grados y mínimas en torno a los 16 grados.

Tras varios fines de semana marcados por la lluvia, Málaga afronta ahora un sábado y un domingo sin precipitaciones ni amenaza de chubascos. La previsión apunta a cielos despejados en la Costa del Sol y temperaturas suaves, con máximas que se moverán alrededor de los 23 grados.

El calor seguirá durante el resto de semana

Aunque la Agencia había advertido de que esta sería la semana más fría del mes -en lo que a mínimas se refiere - las temperaturas máximas siguen dejando registros más propios del verano que de la primavera.

De hecho, este miércoles Coín y Estepona se situaron entre las localidades más calurosas de España, con termómetros que rozaron los 30 grados. Un contraste llamativo en una semana marcada por el descenso de las mínimas en buena parte del país, pero en la que la provincia de Málaga volverá a esquivar el frío intenso.

Las localidades malagueñas donde sí hará frío

En comarcas del Guadalhorce como Coín, aunque las máximas lleguen a alcanzar los 28 grados, los termómetros se desplomarán hasta los 10 grados. Una situación parecida se dará en la Axarquía, con mínimas de 12ºC.

Y cifras récord para un mes de mayo en la provincia, si nos fijamos en Antequera o Ronda. Estos serán algunos de los puntos donde más frío hará, con 8 grados de mínima durante esta semana.

Qué tiempo hará el domingo 17 de mayo para ir a votar en Málaga

Andalucía está convocada este domingo 17 de mayo a las urnas. Las elecciones autonómicas andaluzas decidirán quién ocupará la silla de San Telmo durante los próximos cuatro años.

La jornada electoral suele celebrarse habitualmente en junio, con las playas llenas y con más de un votante que acude al colegio electoral con atuendo veraniego. Y, aunque todavía no estemos en verano, esa imagen podría repetirse este domingo en Málaga.

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Si la previsión no cambia, la jornada de votación en Málaga estará marcada por el sol, el cielo despejado y la ausencia de lluvias en la Costa del Sol. Los termómetros alcanzarán máximas cercanas a los 23 grados, por lo que el tiempo acompañará tanto para acudir a votar como para disfrutar después de una jornada al aire libre.

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