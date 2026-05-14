Atracciones, degustaciones gastronómicas y conciertos gratuitos: así celebra este pueblo de Málaga su tradicional romería este fin de semana

El calendario de ferias y fiestas de la provincia de Málaga no ha hecho más que empezar, con cada vez más localidades disfrutando de sus días grandes en un ambiente único repleto de música, cultura y gastronomía. Es lo que ocurrirá este fin de semana con la barriada de La Atalaya, en Villanueva de Algaidas, que celebrará su tradicional Romería de San Isidro con un completo programa de actividades para todas las edades.

De ese modo, desde este viernes hasta el domingo, la barriada ofrecerá a vecinos y visitantes toda clase de iniciativas, desde atracciones infantiles gratuitas hasta degustaciones, conciertos, juegos populares, actuaciones de baile y desfile de moda flamenca, todo ello sin tener que abonar ningún tipo de entrada.

Un fin de semana de romería en La Atalaya

Con esta programación, La Atalaya busca celebrar su tradicional romería con un programa que combina propuestas lúdicas, actividades populares y actuaciones musicales "pensadas para todas las edades", tal y como aseguran desde el propio Ayuntamiento.

Unas fiestas que arrancarán este viernes a partir de las 18.00 horas con la apertura de las atracciones infantiles gratuitas instaladas en la calle Ventilla Alta.

Apertura del alumbrado y primera noche de fiesta

Tras esto, se celebrará a las 19.30 horas la carrera de cintas en moto en Carretera del Pozo y, a las 21.30 horas, el encendido del alumbrado y la apertura de la caseta municipal.

A continuación, dará comienzo la comida organizada por la asociación de vecinos de La Atalaya y la actuación de la Orquesta Vértigo.

Arroz gratuito, animación infantil y música el sábado

El sábado, segundo día de romería, habrá un torneo de petanca a las 8.30 horas, así como juegos populares deportivos para todas las edades a las 11.00 horas, la entrega de premios del torneo de petanca a las 13.00 horas y, a partir de las 14.00 horas, la actuación del grupo flamenco Alexis.

Será a las 14.30 horas cuando se producirá uno de los momentos más esperados, la degustación de arroz en la caseta municipal.

Tributo a Niña Pastori en la noche del sábado

Además, la programación del sábado contará con la actuación de la orquesta Vértigo a partir de las 16.30 horas, y animación infantil en la caseta municipal y merienda para los mayores en el parque San Isidro a las 17.30 horas.

A partir de las 21.30 horas, se llevará a cabo la actuación de la orquesta Vértigo en la caseta municipal y, desde las 23.30 horas, un tributo a Niña Pastori para continuar con música hasta altas horas con la Orquesta Vértigo

El domingo llegará la salida de carrozas y la misa

El domingo será el día grande de este evento con la salida de carrozas, decoradas por los propios vecinos del barrio, desde la Plaza Escultor Berrocal hacia la barriada La Atalaya a las 10.00 horas, así como la misa en honor a San Isidro Labrador cantada por el coro Tierra Mía a las 12.30 horas.

A partir de las 14.00 horas se llevará a cabo la actuación del grupo flamenco José Rivas, mientras que será a las 14.30 horas cuando el Ayuntamiento invite a cerveza en la caseta municipal.

El cierre de la romería de San Isidro

Tras esto, se producirá a las 15.30 horas la actuación del grupo de sevillanas de Nuevas Raíces de Villanueva de Algaidas, a lo que seguirá a las 16.00 horas un desfile de moda flamenca, a las 17.30 horas, la actuación del grupo flamenco Cuarto Compás, y, a las 18.00 horas, la carrera de cintas a caballo en la explanada junto a la ermita.

Para finalizar este fin de semana de feria, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la Orquesta Vértigo hasta la finalización de las fiestas. Así, se clausurará un intenso fin de semana en el que tradición, ocio y cultura se unen para honrar a San Isidro Labrador y a toda la localidad de Villanueva de Algaidas.