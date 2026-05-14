El Ayuntamiento de Málaga autoriza 105 nuevas licencias de apartamentos turísticos pese a la moratoria vigente

El número de apartamentos turísticos aumenta en Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado cuenta hoy en su consejo de administración de la concesión de 105 licencias para apartamentos turísticos ubicados en diferentes puntos de la ciudad. En calle Paul Dukas se concentrarán la mayoría de los inmuebles, más concretamente 81 pisos turísticos repartidos en un nuevo edificio. Cerca de este, en la calle Emilio de la Cerda, se construirá otra edificación con 6 viviendas turísticas.

Para completar la lista, se unen 9 apartamentos en calle Capuchinos, donde se demolerán los edificios ya existentes para la construcción de estas nuevas viviendas. Por último, calle Regimiento contará con otros 6 pisos de uso turístico. En total, serán cuatro los edificios que albergarán 100 de los nuevos pisos turísticos; contando con el cambio de uso de 4 viviendas y un local comercial que se convertirá en un edificio con 4 apartamentos más de uso turístico en la calle Beatas.

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga / Alex Zea

Esta concesión de licencias reabre el debate que el propio Ayuntamiento de Málaga abrió con la moratoria aplicada a las viviendas turísticas. En ella, aunque se frenan nuevas viviendas de uso turístico individuales, el Ayuntamiento sigue autorizando edificios completos de apartamentos turísticos, un grupo que queda fuera de este acuerdo y que sigue creciendo en la ciudad. Esto se debe a que en la propia moratoria, en vigor desde agosto de 2025 hasta 2028, limita la creación de nuevas viviendas de uso turístico, aunque no afecta a los apartamentos turísticos gestionados como complejos o edificios completos. Estos últimos se consideran actividad hotelera y han experimentado un fuerte crecimiento en número de proyectos. Además, las licencias concedidas antes de la moratoria siguen siendo válidas, mientras que las nuevas autorizaciones deben ajustarse a requisitos más exigentes, como disponer de entradas independientes o aire acondicionado.

49 licencias de cambio de uso

Paralelamente, junto a estas licencias, se ha dado cuenta de 49 nuevos permisos de cambio de uso de locales comerciales que serán convertidos en viviendas. Estas licencias también podrían llegar a transformarse en nuevos apartamentos turísticos, que restarían espacio para el comercio, tanto local como a mayor escala. Calle Barcenillas, la Alameda Principal o calle Francisco Correa son algunas de las ubicaciones de los locales a los que se les aplicará este cambio de uso.

El aumento de este tipo de operaciones ha abierto, de nuevo, otro debate urbanístico en Málaga. En los últimos meses, distintos grupos políticos y colectivos vecinales han reclamado al Ayuntamiento que limite o revise las licencias de cambio de uso de locales a viviendas ante la pérdida progresiva de actividad comercial en numerosos barrios y el impacto que puede tener sobre el acceso a la vivienda. Aunque actualmente no existe una moratoria aprobada, sí se estudia endurecer las condiciones para autorizar este tipo de licencias que conceden el cambio de uso.

La oposición ha mostrado su indignación ante la positiva por parte del Ayuntamiento a la construcción de nuevos apartamentos de uso turístico. El concejal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha expresado su descontento en el Consejo Rector: "A este ritmo, mi hija no va a poder vivir en Málaga".

Debate sobre el uso del suelo público

El edil socialista ha vuelto a manifestar su desacuerdo por la propuesta de venta de dos parcelas de suelo público en La Térmica y calle Mármoles. Araujo ha exigido a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que deje de vender terrenos del Ayuntamiento, ya que "la herramienta de la Gerencia de Urbanismo con la ciudadanía es el suelo público".

Uno de los proyectos señalados por la oposición es el de Camino de la Térmica donde el Ayuntamiento plantea sacar a concurso una parcela municipal adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo para uso de oficinas y aparcamientos. El solar, situado en el sector de La Térmica, cuenta con una superficie total de 3.420 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 15.021 metros cuadrados de techo. El expediente fija un precio base de licitación de 14,5 millones de euros y prevé un desarrollo vinculado a oficinas, aparcamientos y uso comercial.

La operación afecta a la denominada parcela R4 del Complejo Inmobiliario 4 del sector de La Térmica y se divide en tres porciones: una principal de 1.839 metros cuadrados destinada a oficinas y aparcamientos, otra bajo rasante de 1.260 metros cuadrados para estacionamientos y una tercera de 320 metros cuadrados también destinada a aparcamientos.

Edificio Usos Múltiples donde se ubica Urbanismo de Málaga / L.O.

En el caso de calle Mármoles, la Gerencia de Urbanismo tramita la venta directa de una parcela sobrante de vía pública de 35 metros cuadrados para su incorporación a un solar privado colindante. Esta operación permitirá regularizar la parcela y desarrollar un proyecto para un hostal de una estrella con una edificabilidad de 593 metros cuadrados de techo. La valoración municipal del suelo asciende a 96.186 euros.

"Estamos en contra de que se siga vendiendo suelo público que podría destinarse a vivienda protegida", ha añadido Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, al debate de si el suelo público debería destinarse a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), incluso aunque el terreno sea calificado como terciario, es decir, que esté destinado a oficinas y comercios. Las críticas llegan en un contexto de fuerte presión inmobiliaria en Málaga, donde el número de viviendas turísticas supera ampliamente al de nuevas VPO construidas en los últimos años. Según el INE, ya son más de 48.200 las viviendas de uso turístico en la ciudad, frente a las más de 10.000 VPO que ya existen o que se están construyendo en Málaga.

Los grupos de la oposición sostienen que la falta de vivienda asequible está expulsando a los vecinos de los barrios y dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias trabajadoras.

Desde el equipo de Gobierno municipal defienden, sin embargo, que la venta de parcelas permite obtener recursos para financiar otros proyectos urbanísticos y desbloquear promociones residenciales. Aun así, el debate sobre qué hacer con el suelo público se ha convertido en uno de los principales frentes políticos en torno al modelo de ciudad que quiere Málaga para los próximos años.