Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga: «El futuro del campo pasa por garantizar agua, rentabilidad y relevo generacional»

ASAJA Málaga celebra su Asamblea General en un momento especialmente sensible para el campo y además en pleno contexto preelectoral. La Opinión charló con Baldomero Bellido para pulsar su opinión sobrela situación de los agricultores malagueños.

¿Qué balance hace de la situación actual del sector?

El sector agrario atraviesa una etapa especialmente complicada. Venimos de varios años marcados por la sequía, el incremento constante de los costes, la falta de rentabilidad y una burocracia que dificulta enormemente el trabajo de agricultores y ganaderos. Además, seguimos con problemas estructurales como la falta de infraestructuras hidráulicas, la competencia desleal o la escasez de mano de obra. Todo eso se refleja en los datos:

La facturación agraria de la provincia ha vuelto a descender en 2025 y muchas explotaciones están trabajando sin márgenes para poder continuar.

¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones del agricultor malagueño?

La rentabilidad es siempre el gran problema de fondo. Pero lo que más preocupa actualmente al agricultor y ganadero malagueños es la falta de mano de obra y la excesiva burocracia que aburre y dificulta cualquier iniciativa. El problema del agua, a pesar de haber llovido sigue siendo una de las grandes amenazas para el campo malagueño.

Con todos estos factores en contra es muy difícil hablar de relevo generacional. Tenemos un sector muy envejecido y una juventud que no termina de dar el paso por no ver un futuro cierto. Hay que allanar el terreno para que sea atractivo, no basta solo con ayudas de incorporación, que en algunos casos hemos visto cómo han llevado a algún joven a la ruina. Ahora bien, a los jóvenes también les pedimos compromiso con la sociedad, ser generosos en dedicar parte de su tiempo a las labores organizativas que son tan necesarias para estructurar y dar solidez a nuestro sector.

Precisamente, la sequía y la gestión del agua siguen marcando el día a día del sector. ¿Se está actuando con suficiente rapidez?

No nos cabe duda de que el agua debe tratarse como una cuestión estratégica de primer nivel, al igual que la energía, las comunicaciones y la alimentación. En pleno siglo XXI no podemos seguir dependiendo únicamente de mirar constantemente al cielo. Necesitamos una fuerte apuesta por la inversión, y por la planificación, sostenible pero ambiciosa. Y hacerlo paso a paso de manera firme, empezando por un buen planteamiento presupuestario, hasta una ejecución realista; siempre estaremos remando para ese lado, sin tener miedo a regenerar, reutilizar, desalar, transportar y almacenar agua siempre que esté disponible a todos los sectores a un precio adecuado.

Hace poco se ha iniciado un proceso de regularización de personas extrajeras en situación irregular o solicitantes de asilo. ¿Es necesaria para el sector agrario esta situación?

Por un lado, este procedimiento permite a personas extranjeras en situación irregular o solicitantes de asilo obtener una autorización de residencia y trabajo de un año de duración, la cual podrá ser renovada y prorrogada.

Por otro en el sector agrícola y ganadero al igual que en otros sectores hace falta mucha mano de obra.

La pregunta es si estas personas, tras su regularización, se van a integrar bien en el mercado laboral; para ello sería necesario una formación, un alojamiento, una ubicación, un transporte pero más necesario aún sería contar con una normativa laboral que favoreciese el empleo y valorase los días trabajados, pues en la actualidad esto no es así y con unas cifras de desempleo elevadas sigue siendo difícil acceder a mano de obra para trabajar en labores muy dignas como son la agricultura y ganadería.

Durante el último año ASAJA ha intensificado notablemente su actividad reivindicativa, con movilizaciones en Bruselas, Estrasburgo, Madrid y distintos puntos de Andalucía. ¿Era necesario llevar las protestas hasta las instituciones europeas?

Sin duda. Muchas de las decisiones que hoy condicionan el futuro del campo se están tomando en Bruselas, y era fundamental que la voz de los agricultores y ganaderos malagueños estuviera presente allí, donde se deciden las políticas agrarias, comerciales y medioambientales. Este último año hemos participado en movilizaciones muy importantes para trasladar la preocupación real del sector. Hay que estar en los lugares donde se toman las decisiones. Una vez que se escriba la norma, ya hay poco que hacer. Por eso ha sido tan importante, y así lo vimos desde ASAJA MÁLAGA, había que participar en estas movilizaciones.

En pleno escenario preelectoral andaluz, ¿qué le pide ASAJA Málaga al próximo Gobierno de la Junta?

Lo primero, que sitúe al campo entre las prioridades reales de la agenda política andaluza. El sector agrario no puede seguir recibiendo únicamente buenas palabras mientras los problemas estructurales continúan sin resolverse.

Por todo esto, de forma general nuestras peticiones son las de cualquier empresario: estabilidad en la normativa para poder planificar, simplificación de esta normativa, interlocución con la administración, legislar con criterios técnicos y de acuerdo con los sectores afectados, normativa laboral que incentive el empleo y genere clima de paz social y por último garantía de los suministros, agua, energía, fertilizantes, piensos y fitosanitarios en nuestro caso.

Pero sobre todo una administración valiente, con ganas de trabajar y en la que se pueda confiar trabajando codo a codo en la búsqueda de soluciones.

De cara a la próxima Asamblea General mañana viernes, ¿qué mensaje trasladaría al sector agrario malagueño?

Que el campo necesita unidad y confianza, la agricultura y la ganadería siguen siendo sectores esenciales para nuestra economía y para nuestra sociedad. Tenemos profesionales extraordinarios, explotaciones cada vez más sofisticadas y productos de gran calidad. Pero necesitamos que las administraciones entiendan que no se puede exigir cada vez más al productor mientras se les obliga a competir en desigualdad de condiciones frente a las importaciones de terceros países.