Carlos Cuerpo se suma a la campaña de Montero: "Estas elecciones importan y es fundamental que consigamos movilizar al electorado andaluz"

Ya se divisa la jornada de reflexión previa al llamamiento electoral de este domingo 17 de mayo, pero el Partido Socialista no se puede relajar hasta entonces. El gran reto de la candidatura de María Jesús Montero pasa por despertar a su electorado. Así lo han hecho saber los propios ministros y presidentes del PSOE que han desfilado por el sur durante algo más de un mes para zarandear a los suyos y recordarles la importancia de estos comicios para Andalucía. Primero, Zapatero. Después, Sánchez. Y tras ellos, un listado de secretarios del Estado. Hoy ha sido el turno del sucesor de la candidata andaluza en el cargo de la vicepresidencia primera del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El ministro se presenta en Málaga con dos mensajes "positivos" para los andaluces. El primero, "que estas elecciones importan" y es "fundamental" conseguir movilizar al electorado. El segundo, que hay distintos modelos que "se van a enfrentar" el domingo en las urnas y que hay que "ser conscientes" de que "claramente" hay una propuesta que apuesta por "lo público": la de Montero, para quien ha solicitado un "apoyo mayoritario".

Los comicios andaluces se presentan como antesala de los que se prevén para 2027 en el marco nacional, pero Cuerpo no ha puesto la vista en el futuro. El vicepresidente ha recordado desde Málaga de cuánto dinero público estamos hablando cuando hablamos de las autonomías. "Nos jugamos mucho cuando votamos en nuestra comunidad autónoma porque estas deciden el destino de cuatro de cada diez euros públicos", ha explicado.

Un Decreto-Ley "amortiguador" del IPC

Tras una reunión con mujeres empresarias malagueñas, el ministro de Economía ha valorado los datos del IPC arrojados esta mañana por el INE, que se ha moderado en el mes de abril hasta el 3,2%, lo que supone dos décimas menos que en el mes de marzo. "El mensaje principal es que las medidas que hemos puesto en marcha están funcionando", ha expresado Cuerpo, que ha asociado la cifra a un "efecto de amortiguación" sobrevenido por el Real Decreto-Ley aprobado en marzo para responder al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo.

"Sin las medidas habría crecido cerca del 30% el precio de los combustibles y están más o menos en torno a la mitad", ha aclarado. Cuerpo ha recordado que las consecuencias de la guerra de Irán todavía son notables, aunque prevé que las medidas de apoyo en materia de combustibles se pueda mantener durante el mes de junio.

El ministro también ha destacado la bajada de los precios de la electricidad y del gas, algo que también achaca a unas políticas del Gobierno de España que suponen una "mayor estabilidad" y una "mayor soberanía energética". Según Cuerpo, estos datos habilitan la desactivación de las medidas que tenían en marcha para proteger la electricidad y el gas. "Hacia adelante lo que haremos en las próximas semanas es ir reuniéndonos con los agentes sociales y con los sectores más afectados para ver cómo seguimos apoyándoles más allá del mes de junio, que es cuando termina el efecto de este primer Real Decreto-Ley", ha concluido.