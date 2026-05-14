Las enfermeras malagueñas aprenden a defenderse ante el aumento de agresiones a sanitarios

Bloquear un golpe, dar un paso atrás a tiempo, detectar una amenaza antes de que estalle o saber cómo escapar de una situación violenta sin ponerse más en riesgo. Son algunas de las técnicas que aprendieron ayer un grupo de enfermeras malagueñas en el primer curso de autoprotección organizado por el Colegio de Enfermería de Málaga.

La formación, celebrada en la sede colegial, se centró en ofrecer conocimientos y herramientas prácticas para prevenir, gestionar y escapar de posibles situaciones violentas que puedan producirse en el ámbito sanitario.

La puesta en marcha de esta iniciativa no es casualidad, sino que responde a una preocupación creciente entre los profesionales: el aumento de las agresiones verbales y físicas en hospitales, centros de salud y otros espacios asistenciales de la provincia.

El Colegio de Enfermería de Málaga ofrece su primer curso de autodefensa

Durante cuatro horas, las participantes aprendieron y practicaron técnicas básicas de autoprotección de la mano de Salvador Rodríguez Sánchez, auxiliar de enfermería con una amplia trayectoria profesional y docente vinculada tanto al ámbito sanitario como a la formación en técnicas de autoprotección, control emocional y bienestar.

El Colegio de Enfermería de Málaga acogió el 13 de mayo un curso de autoprotección para enfermeras. / L.O.

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga subrayan que el objetivo de la formación no fue enseñar a enfrentarse físicamente a una agresión, sino dotar a los profesionales de estrategias de prevención, autoprotección y escape ante posibles situaciones de violencia.

Técnicas de prevención, gestión y escape ante situaciones violentas

La sesión combinó contenidos teóricos y ejercicios prácticos. Por un lado, se abordaron aspectos relacionados con la detección precoz de conductas agresivas, la comunicación y la desescalada verbal. Por otro, se practicaron diferentes técnicas sobre cómo protegerse ante una posible agresión y de qué manera abandonar una situación de riesgo sin agravar el conflicto.

Además, se trabajaron herramientas específicas para la contención de pacientes agitados en entornos sanitarios. “Siempre desde un enfoque de seguridad, control emocional y minimización del riesgo tanto para el profesional como para el paciente”, aclaran.

El Colegio de Enfermería de Málaga acogió el 13 de mayo un curso de autoprotección para enfermeras. / L.O.

Las agresiones a sanitarios: una preocupación creciente entre los profesionales

A lo largo de la formación hubo también espacio para que las propias enfermeras pudieran compartir y trasladar su inquietud por el incremento de agresiones verbales y físicas en los centros de salud y hospitales. También comentaron la necesidad de contar con recursos prácticos como este que ayuden a mejorar su seguridad en el entorno laboral.

Los participantes, entre los que se encontraba el propio presidente del colegio, José Migel Carrasco, resaltaron que este tipo de formaciones no solo resultan útiles por los conocimientos prácticos que aportan, sino también porque ayudan a ganar seguridad y confianza a la hora de actuar ante situaciones especialmente tensas o complejas.

Curso de autodefensa para enfermeras. / L.O.

La jornada concluyó con una sesión de relajación y control emocional, enfocada a gestionar el estrés y la tensión que pueden aparecer antes, durante o después de un episodio violento en la práctica asistencial diaria.

Salvador Rodríguez, un sanitario experto en defensa personal

Salvador Rodríguez insistió durante la formación en que el objetivo del curso no era enseñar a enfrentarse físicamente a una agresión, sino ofrecer herramientas para detectar situaciones de riesgo, prevenirlas y, en caso necesario, escapar de ellas de la forma más segura posible.

Rodríguez cuenta con formación en defensa personal y autoprotección, además de experiencia docente en cursos relacionados con manejo de situaciones de riesgo, relajación, control mental y técnicas de bienestar. Desde el Colegio de Enfermería de Málaga destacan también que ha impartido formación sobre defensa personal y autoprotección en diferentes puntos de España y posee una extensa trayectoria vinculada también al ámbito de las artes marciales y las técnicas de control y prevención.

Curso de autodefensa para enfermeras. / L.O.

Además de su experiencia sanitaria, ha desarrollado durante décadas una intensa actividad formativa relacionada con la gestión emocional, las técnicas de relajación y el bienestar aplicado tanto al ámbito personal como profesional.

“Desde el Colegio de Enfermería de Málaga continuamos apostando por acciones formativas que contribuyan a mejorar la seguridad y el bienestar de los profesionales, especialmente ante una problemática tan preocupante como las agresiones en el ámbito sanitario”, ha subrayado la entidad en un comunicado.

También han recordado la importancia de denunciar cualquier agresión y de seguir impulsando medidas de prevención y protección que ayuden a garantizar entornos de trabajo más seguros para todos los profesionales sanitarios.