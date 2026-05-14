Entra en vigor el nuevo copago farmacéutico: cuánto pagarás por tus medicamentos según tu renta

El nuevo copago farmacéutico ya está en vigor y modificará lo que pagan los malagueños por algunos medicamentos con receta. La medida, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, empieza a aplicarse desde este jueves.

Con el nuevo modelo, los malagueños pagarán en función de su renta o pensión. En resumen: el que cobra más, pagará más.

El nuevo sistema rebaja la aportación de los trabajadores con rentas medias y bajas (de entre 18.000 y 60.000 euros) e introduce límites mensuales para los activos, lo que beneficiará especialmente a los pacientes crónicos y polimedicados. En cuanto a los pensionistas, hay menos cambios, pero también se introduce un nuevo límite mensual.

Cuánto pagarán los malagueños, en función de su renta

Hasta ahora, el sistema para las personas activas se dividía en pocos tramos. Quienes tenían rentas inferiores a 18.000 euros pagaban el 40% de los medicamentos con receta, mientras que las rentas superiores a 100.000 euros aportaban el 60%.

Sanidad considera que este modelo no era “justo”, ya que una persona con ingresos de 20.000 euros al año podía acabar aportando lo mismo que otra que ingresara 90.000 euros. Para corregirlo, el ministerio ha incorporado cuatro nuevos tramos, hasta alcanzar un total de seis niveles de aportación.

Los nuevos copagos farmacéuticos por renta y pensión

En el caso de los activos, quienes tengan una renta inferior a 9.000 euros deberán aportar el 40%, con un límite mensual de 8,23 euros. Para las rentas situadas entre 9.000 y 17.999 euros, el porcentaje se mantiene en el 40%, aunque el tope mensual sube hasta los 18,52 euros.

A partir de los 18.000 euros, la aportación aumenta. Las personas activas con rentas de entre 18.000 y 34.999 euros deberán pagar el 45%, con un límite mensual de 61,75 euros. Ese mismo porcentaje, el 45%, se aplicará también a quienes ingresen entre 35.000 y 59.999 euros, aunque en este tramo no habrá tope mensual.

Para las rentas más altas, la aportación será del 50% en el tramo comprendido entre 60.000 y 99.999 euros, también sin límite mensual. En el caso de quienes superen los 100.000 euros, el porcentaje ascenderá al 60%, igualmente sin tope mensual.

¿Y si soy pensionista?

El nuevo modelo tendrá pocos cambios para los pensionistas. La mayoría seguirá pagando el 10%. Quienes tengan rentas inferiores a 18.000 euros contarán con un límite mensual de 8,23 euros. Para las rentas de entre 18.000 y 59.999 euros, el tope será de 13,37 euros, mientras que para quienes ingresen entre 60.000 y 99.999 euros, el límite mensual se elevará a 18,52 euros.

La principal diferencia llega en el tramo más alto: los pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros deberán aportar el 60%, con un límite mensual de 61,75 euros.

Ejemplos concretos

El omeprazol y la atorvastatina figuran entre los fármacos con mayor demanda en las farmacias. En el caso del omeprazol de 20 mg, cuyo precio es de 2,42 euros, un trabajador con una renta inferior a 18.000 euros paga 0,97 euros, tanto con el sistema actual como con el nuevo. Sin embargo, para un paciente con ingresos de entre 18.000 y 60.000 euros, el coste pasa a ser de 1,09 euros con el nuevo modelo de aportación.

El omeprazol le costará a una persona que cobra 18.000 euros anuales 0,97 euros / La Opinión

Algo similar ocurre con la atorvastatina Cinfa de 20 mg, utilizada para tratar el colesterol y con un precio de 7,20 euros. Un paciente con una renta inferior a 18.000 euros abona 2,88 euros. En cambio, si declara entre 18.000 y 60.000 euros, pagará 3,24 euros con el nuevo sistema.

Colectivos exentos

La norma conserva las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, perceptores de pensiones no contributivas, desempleados sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incluye la exención para beneficiarios del complemento de ayuda para la infancia.

Con este nuevo sistema, Sanidad pretende un ahorro para las familias españolas de 265,63 millones de euros.