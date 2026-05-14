Estudiar las lenguas de España en Málaga y el resto de Andalucía cala poco en estas elecciones

José Antonio Sierra, el gestor cultural y vecino de Málaga que en los años 80 creó el Instituto Cervantes, sigue en su lucha porque en las Escuelas de Idiomas de Andalucía, empezando por la más importante, la de Málaga, puedan estudiarse catalán, gallego y euskera, las otras lenguas de España. Con una importante condición: «Siempre que haya un mínimo de alumnos fijado por cada escuela», recalca.

Es algo que, de forma explícita -y también trasladado a este periódico el mes pasado-, apoya el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Y como recuerda José Antonio Sierra, el propio Juan Manuel Moreno Bonilla, hijo de la inmigración andaluza en Barcelona, le comentó que se trataba de una buena iniciativa.

José Antonio Sierra, en La Térmica en 2023, con libros sobre lenguas de España. / Álex Zea

Los programas electorales de los partidos

Por este motivo, y como informó este periódico, el veterano gestor cultural se ha dirigido a todos los partidos que concurren a las andaluzas, con la sugerencia de que incluyan esta propuesta en sus programas electorales. Sabe de lo que habla porque, hace 56 años, en el Instituto Cultural Español en Dublín que dirigía, ya ofrecía la posibilidad de estudiar las otras lenguas españolas, además del castellano

Como explica esta semana, solo el PACMA le ha comunicado que la incluye. En concreto, en su programa puede leerse: «Ampliación de la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía, entre otras, a las lenguas cooficiales».

En el resto de formaciones, el PSOE señala sin especificar: «Implantaremos nuevas especialidades en las Escuelas Oficiales de Idiomas»; mientras que Adelante Andalucía habla de «promover la inclusión del romanó o caló -la lengua gitana- en las Escuelas Oficiales de Idiomas».

Oferta de lenguas cooficiales de España en una Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. / La Opinión

Para José Antonio Sierra, que recuerda que el respeto y protección de todas las lenguas de España es un mandato constitucional, el gran obstáculo para lograr este objetivo -algo que, sin embargo, ofrece desde hace años la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, sin ningún problema, mientras que la de Barcelona ofrece catalán y euskera- es tanto el político como la «ignorancia».

«El otro día, una persona bastante conocida y distinguida de Málaga me dijo que lo que hacía falta es que los catalanes dejaran de hablar catalán y que hablasen español porque estaban en España», apunta.

"Derribar muchos prejuicios" y despolitizar los idiomas

Para José Antonio Sierra «hay que derribar muchos prejuicios» y despolitizar los idiomas, y hace hincapié en que se ha topado con el mismo recelo cuando ha hablado con sectores independentistas. «Lo que les puedes decir es que, mientras formen parte de España, el catalán forma parte del patrimonio lingüístico de España», pone de ejemplo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, apoya la propuesta de que se puedan estudiar las lenguas cooficiales en Andalucía. / Álex Zea

Además de la riqueza que conlleva aprender un idioma nuevo, el gestor cultural ya recalcó en La Opinión la oportunidad laboral que supondría para Málaga estudiar gallego, euskera o catalán para quien tiene que marcharse a trabajar a una comunidad bilingüe; y también para sus hijos.

Pese a que la propuesta cala poco en esta cita electoral, José Antonio Sierra está convencido de una cosa: «Los vamos a conseguir».