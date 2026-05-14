El Hospital Regional de Málaga reubica las consultas de Endocrinología en el Hospital Civil

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha reorganizado las consultas externas del servicio de Endocrinología y Nutrición reubicándolas todas en la sede del Hospital Civil, tras la adecuación de espacios en la segunda planta del Pabellón 7. Hasta ahora, la actividad del servicio se desarrollaba en distintas sedes: Hospital Civil, Hospital Regional y CARE. Esto generaba mayor complejidad organizativa y desplazamientos para los pacientes, ha indicado la Junta en un comunicado.

La nueva organización permite unificar un mismo entorno asistencial las consultas externas, unidades funcionales y recursos diagnósticos, reorganizando los circuitos de atención. El espacio incluye siete consultas médicas, zona de admisión, sala de técnicas, sala de ecografía, sala de espera, almacenes y dos aseos adaptados, configurando un área asistencial que integra la actividad del servicio en una única ubicación.

Este modelo estructural incorpora consultas de acto único, que permiten realizar la valoración clínica y determinadas pruebas diagnósticas en la misma visita. Entre ellas se incluyen la consulta monográfica de tiroides con ecografía en el mismo acto, consultas especializadas de patología hipofisaria y oncoendocrinología, así como consultas de nutrición clínica ambulatoria.

El jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición, Gabriel Olveira, ha explicado que "la concentración de consultas, profesionales y tecnología diagnóstica en un mismo espacio permite realizar valoración clínica y pruebas en la misma visita siempre que sea posible". Además, ha señalado que "la proximidad entre equipos facilita la toma de decisiones clínicas y la coordinación entre profesionales". Las nuevas instalaciones incorporan tecnología diagnóstica integrada en consulta, como ecografía clínica endocrina, bioimpedanciometría avanzada, test funcionales o calorimetría indirecta para pacientes complejos.

La reorganización ha permitido agrupar las distintas unidades funcionales del servicio, incluidas consultas de nutrición clínica, hospital de día de Endocrinología y Nutrición y áreas vinculadas a investigación clínica, favoreciendo la coordinación entre asistencia, docencia e investigación.

Se refuerza la actividad investigadora del servicio, al facilitar la interacción con los equipos de Ibima-Plataforma Bionand, potenciando el desarrollo de proyectos de investigación traslacional y la participación en ensayos clínicos con impacto directo en la práctica asistencial.

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Y en el ámbito docente, la reorganización mejora el entorno formativo para estudiantes, residentes y profesionales en formación, al integrar actividad asistencial, tecnológica e investigadora en un mismo espacio, favoreciendo la adquisición de competencias en un entorno clínico real.