Así será el hotel de cinco estrellas que irá en el Garaje Las Delicias del Centro de Málaga

El Garaje Las Delicias, uno de los enclaves con más historia del Centro de Málaga, encara una nueva etapa. La cadena catalana Yurbban ha firmado la compra de este ámbito y ha iniciado la tramitación urbanística para convertirlo en un hotel de cinco estrellas, dentro de una operación más amplia que incluye la creación de nuevos espacios públicos, aparcamientos subterráneos, recuperar los elementos históricos y crear un centro deportivo y social.

La Junta de Gobierno Local ha admitido a trámite la iniciativa privada presentada por Yurbban Málaga S.L. para la elaboración de un Plan Especial de Protección y remodelación urbana del sector Las Delicias.

El proyecto de Yurbban Málaga S.L. está diseñado por el prestigioso arquitecto malagueño Juan Ramón Montoya Molina, que ha planteado una remodelación integral de la zona, que cambiará el aspecto del actual Garaje Las Delicias, ampliando la rehabilitación del Centro más allá de la calle Carretería.

El proyecto actúa en un solar de 4.095,96 metros cuadrados, entre las calles Marqués de Valdecañas, 4, y Don Rodrigo, 1 y 3. La intervención afecta a una manzana especialmente singular por la sucesión de usos que ha tenido a lo largo de los siglos. El espacio fue zona de huertas andalusíes, convento, plaza de toros, baños públicos, instalación industrial, cine de verano y, finalmente, garaje.

A la izquierda de la plaza se ve la antigua bóveda del garaje de Las Delicias que acogerá el centro deportivo y, a la derecha, el hotel de cinco estrellas. / Estudio Montoya Molina

Un hotel de cinco estrellas con una plaza pública interior

La propuesta, diseñada por el Montoya Molina plantea crear una plaza pública central de 1.193 metros cuadrados que conecte las calles Marqués de Valdecañas, Los Cristos y Don Rodrigo. Alrededor de esa nueva plaza se construirá el hotel de cinco estrellas, un aparcamiento subterráneo y el centro deportivo.

El hotel se plantea con unas 150 habitaciones, aproximadamente, con todos los elementos propios de un establecimiento de esta categoría, incluyendo una zona para convenciones y un aparcamiento subterráneo. Precisamente este elemento es el más delicado, por ser una zona donde se estima que pueden encontrarse restos históricos bajo el suelo y, por ello, Urbanismo ha establecido una vigilancia arqueológica durante las obras.

Una parte muy interesante es el destino de la antigua bóveda de hormigón de los años 50 que hay en el Garaje de Las Delicias, que se respeta y se aprovechará para construir un centro deportivo y cultural. Juan Ramón Montoya Molina explica que estas instalaciones “serán privadas, pero no dependerán del hotel, sino que estarán abiertas para todos los malagueños”.

Este centro incluirá un centro deportivo con fitness, hidroterapia, spa, sala expositiva y de convenciones.

El templete de los Baños de Las Delicias, en el garaje Las Delicias, en 2020. / A.V.

¿Qué ocurrirá con los restos patrimoniales que permanecen en la zona?

El antiguo garaje mantiene elementos de los antiguos baños públicos que había en la zona. Eran los conocidos Baños Álvarez y que fueron muy populares en el siglo XIX. El famoso templete que se conserva de esos baños y la columnata se integrarán en el proyecto y se trasladarán como elementos principales de la futura plaza interior.

La bóveda que acogerá el centro deportivo, construida en los años 50 como parte de un concesionario de coches y protegida, también se restaurará. La actuación plantea eliminar cubiertas añadidas con el paso del tiempo para dejar la bóveda exenta y facilitar que se pueda apreciar bien.

Entre esa bóveda y la sala de conciertos María Cristina hay una parcela ocupada por edificaciones con techumbres en mal estado que se arreglará y se rescatará la fachada lateral de la sala. Lo mismo ocurre con parte del muro actual del garaje que da a la calle Marqués de Valdecañas, que pertenecía a los Baños Álvarez y se recupera.

Nueva plaza abierta para unir tres calles

El proyecto contempla abrir una nueva plaza que conecte las calles Marqués de Valdecañas, Los Cristos y Don Rodrigo. Este espacio interior contará con jardines, estanques y fuentes, y se concibe como una conexión peatonal entre la calle Molinillo del Aceite y la calle Carmelitas.

En torno a esa plaza se organizarán las distintas piezas del proyecto. Una parte de las habitaciones del futuro hotel se ubicará en edificaciones adosadas a la trasera de los inmuebles de la calle Álvarez. Otra parte se situará en un nuevo edificio que dará continuidad a la fachada del antiguo convento de las Nazarenas, hoy reconvertido en centro formativo de la escuela de negocios francesa ESSCA.

El edificio con fachada a Marqués de Valdecañas tendrá una piscina en la cubierta, mientras que la planta baja acogerá un restaurante. La propia calle Marqués de Valdecañas se mantendrá como acceso a la futura plaza interior.

La pila del templete decimonónico de los Baños de Las Delicias tiene un probable origen conventual. / A.V.

Tres plantas de aparcamiento bajo rasante

La operación contempla también la construcción de tres plantas de sótano destinadas a aparcamiento. La intención de los promotores es generar el mayor número posible de plazas para compensar la pérdida de las alrededor de 200 plazas que ofrece actualmente el Garaje Las Delicias y reservar estacionamientos para los clientes del futuro hotel.

El acceso de vehículos al aparcamiento subterráneo se realizaría por la calle Don Rodrigo. Sin embargo, la ejecución bajo rasante queda condicionada a los resultados de nuevos sondeos arqueológicos, que deberán ser controlados por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

Aunque ya se han realizado catas arqueológicas previas, el enclave exige vigilancia arqueológica por la posible aparición de restos en el subsuelo.