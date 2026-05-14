Málaga alcanza los 28.420 votos por correo, una cifra mayor de la que se registró en las elecciones andaluzas de 2022

Cada vez son más los malagueños que votan por correo. La provincia ha alcanzado los 28.420 votos telemáticos para los comicios del próximo 17 de mayo, una cifra mayor de la que se registró en las elecciones andaluzas de 2022. Correos ha registrado un total de 163.510 votos por correo en Andalucía, una cifra que representa un aumento en la comunidad autónoma del 0,8% con respecto a los comicios de 2022, cuando 162.162 personas ejercieron esta modalidad. Unos datos muy superiores a 2018, cuando se contabilizaron los votos de 82.500 andaluces.

Según ha indicado Correos en una nota, los votos emitidos representan el 91,58% de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión también similar a la registrada en el anterior proceso electoral celebrado en Andalucía. En cuanto a las provincias de destino de los votos admitidos (todavía son datos provisionales) hasta el momento, el desglose es el siguiente: Almería, 12.984; Cádiz, 18.882; Córdoba, 15.700; Granada, 20.430; Huelva, 10.958; Jaén, 17.715; Málaga, 28.420, y Sevilla, 38.421 votos. En comparación con los comicios de 2022, el voto por correo ha subido en todas las provincias excepto Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

Refuerzos logísticos para gestionar el voto por correo

Para cumplir con las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales, Correos ha tenido que reforzar la atención a los ciudadanos en su red de 2.329 oficinas en toda España, especialmente, en las 413 oficinas de Andalucía. Se han habilitado ventanillas exclusivas para elecciones y, donde la afluencia lo ha requerido, se han instalado mesas adicionales destinadas a gestionar el voto por correo. Además, se ha reforzado el servicio en todos los centros logísticos, incluyendo los Centros de Tratamiento Automatizado en Sevilla, Málaga y Granada y el ubicado en el aeropuerto "Adolfo Suárez" Madrid- Barajas, para la correcta gestión de los envíos internacionales.

La entidad ha indicado que está haciendo "el máximo esfuerzo" para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus puntos de atención al público en toda España hasta el 13 de mayo, sean entregados el próximo domingo en la mesa electoral correspondiente de Andalucía.

Para la jornada electoral del 17 de mayo, Correos tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales. Para ello, Correos establecerá un despliegue logístico especial, integrado por 1.557 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará más de 1.100 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión.