Así lucha Málaga contra la plaga 'asesina de árboles' en los parques forestales: amplía hasta noviembre la retirada de pinos secos y enfermos

La retirada de árboles muertos o en mal estado de los distintos parques forestales de Málaga se mantendrá hasta el 30 de noviembre, con el objetivo de hacer frente al debilitamiento progresivo del pinar en distintas zonas verdes de la ciudad. La prórroga de este contrato, aprobada por el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial, permitirá completar unos trabajos que se han visto condicionados en los últimos meses por los episodios de lluvia y por las restricciones ligadas a la prevención de incendios forestales durante el verano.

La medida, aprobada en materia de Sostenibilidad Medioambiental, afecta a una intervención centrada en zonas forestales urbanas. El objetivo es reducir riesgos para la ciudadanía, evitar la expansión de plagas asociadas al debilitamiento de los ejemplares y favorecer una gestión más adaptada al cambio climático.

Qué árboles se están retirando y por qué

La intervención no consiste en una tala generalizada del pinar, sino en una actuación selectiva sobre aquellos ejemplares que presentan un deterioro avanzado. Entre los problemas detectados figuran la pudrición, la seca y la presencia de insectos perforadores de la madera, que aceleran la muerte de los árboles debilitados.

En los últimos meses se está procediendo al apeo de pinos muertos y a su eliminación para controlar la presencia de estos insectos y reducir el riesgo de propagación a otros ejemplares. Según el planteamiento municipal, estos trabajos buscan reforzar la seguridad en los espacios forestales urbanos y mejorar la salud del conjunto de la vegetación.

Gibralfaro, Monte Victoria, El Morlaco y San Antón

Las actuaciones se apoyan en un estudio técnico encargado por el Ayuntamiento al Departamento de Ingeniería Forestal de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. El informe analizó cinco parcelas de muestreo situadas en los parques de Gibralfaro, Monte Victoria, El Morlaco y Monte San Antón.

Sus conclusiones apuntan a que el decaimiento de los pinares responde principalmente a factores abióticos y de competencia ecológica, agravados por la escasez de recursos hídricos derivada de la sequía. A partir de ese debilitamiento, los insectos perforadores aprovechan la pérdida de defensas de los pinos para desarrollarse en su interior y acelerar su muerte.

Un plan con más de 1,2 millones de euros

El convenio fue firmado el 4 de junio de 2025 y tenía inicialmente una duración de un año. Sin embargo, la comisión de seguimiento integrada por ambas administraciones ha considerado necesario ampliar el plazo para poder finalizar las actuaciones previstas.

El plan cuenta con un presupuesto de 1.271.416,05 euros. El Ayuntamiento de Málaga asume la financiación y la dirección de la primera fase, mientras que la Diputación Provincial se encarga de la ejecución material de los trabajos.

Nuevas especies más adaptadas al clima mediterráneo

Una vez retirados los árboles muertos o más afectados, está prevista la plantación de especies arbóreas más adaptadas al clima mediterráneo. La finalidad es aumentar la resiliencia de estas zonas verdes ante periodos de sequía más prolongados y favorecer una mayor biodiversidad.

El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones en una gestión forestal urbana adaptada al cambio climático, con medidas orientadas a prevenir riesgos, mejorar la estabilidad de las masas vegetales y preparar los parques forestales de Málaga para escenarios de mayor estrés hídrico.

Además, el Consistorio ha dado cuenta de su participación en el proyecto Lucent, dentro del programa Horizonte Europa, centrado en el análisis económico del cambio climático y en la evaluación del coste de la inacción. La iniciativa contempla el desarrollo de la plataforma digital European Climate Risk Observatory, conocida como ECRO.