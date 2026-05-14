Así está el voto en Málaga y en Andalucía según las encuestas en Andalucía: quién gana y qué puede pasar el 17M

La victoria de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas del 17M aparece consolidada en los sondeos, pero el desenlace político sigue pendiente de un puñado de escaños. La clave está en si el PP alcanza o no los 55 diputados que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Por debajo de esa cifra, los populares tendrían que mirar a Vox; por encima, podrían gobernar de nuevo en solitario.

El último sondeo del Centro de Estudios Andaluces (Centra), el conocido como CIS andaluz, sitúa al PP-A como primera fuerza con el 42,4% de los votos y una horquilla de entre 53 y 56 escaños. El estudio se elaboró entre el 27 de marzo y el 16 de abril con una muestra de 8.000 entrevistas.

El margen es mínimo. Según la lectura provincial de la encuesta, Málaga, Jaén y Huelva concentran los escaños decisivos para saber si Moreno revalida la mayoría absoluta o si queda obligado a negociar con Vox. En esas tres provincias se juega buena parte de la diferencia entre quedarse en 53 diputados o llegar hasta los 56.

Los votos de Málaga, una de las claves de si Juanma Moreno alcanza mayoría absoluta

En ese tablero, Málaga vuelve a ocupar una posición decisiva. No solo por su peso electoral, sino porque Juanma Moreno encabeza de nuevo la candidatura del PP por esta provincia, uno de los principales bastiones institucionales de los populares en Andalucía.

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró diez diputados por Málaga. Ahora, el ajuste que apuntan los sondeos abre la posibilidad de que los populares pierdan una o incluso dos plazas en esta circunscripción. En un escenario tan apretado, un solo escaño puede separar la mayoría absoluta de una negociación con Vox.

La importancia de Málaga no se limita a la aritmética. También tiene una lectura política: es la provincia por la que se presenta el presidente andaluz y uno de los territorios donde el PP ha concentrado buena parte de su poder municipal, provincial y autonómico. Cualquier retroceso allí tendría un valor simbólico añadido en la recta final de campaña.

Jaén y Huelva también pueden inclinar la balanza

El mapa de los escaños decisivos no acaba en Málaga. La estimación provincial del Centra sitúa también el foco en Jaén y Huelva, donde el reparto final puede ser determinante para saber si el PP se queda en la parte baja de la horquilla o alcanza los 55 diputados necesarios.

En Jaén, el PP aspira a consolidar el avance logrado en los últimos ciclos electorales en una provincia históricamente más favorable al PSOE. En Huelva, el último escaño en disputa puede convertirse en otro de los puntos calientes de la noche electoral. La suma de esos márgenes provinciales explica por qué la mayoría absoluta sigue abierta pese a la ventaja general de Moreno.

El CIS también deja abierta la incógnita

El escenario del Centra coincide en lo esencial con el del CIS, que también sitúa al PP como ganador de las elecciones andaluzas. En su encuesta preelectoral, el organismo estatal otorga a los populares un 43,6% de los votos y una horquilla de entre 51 y 59 escaños, una amplitud que permite tanto la mayoría absoluta como un resultado por debajo de ella.

El CIS sitúa al PSOE como segunda fuerza con el 25,8%, mientras que Vox alcanzaría el 10,3%. También apunta que para el 70,4% de los encuestados los temas propios de Andalucía serán lo más importante a la hora de votar, con la sanidad pública como principal motivo citado por los electores.

El PSOE no remonta en ninguna provincia

La caída del PSOE respecto a 2022 está asentada prácticamente en todas las provincias según el Centra que coincide prácticamente con el CIS difundido en abril. La pelea de los socialistas está más centrada en conseguir evitar una debacle que les deje por debajo de su suelo de hace cuatro años. Mantener ese suelo lo tiene sólo confirmado en Málaga, Córdoba y Cádiz. En el resto de territorios está en el aire.

La encuesta del Centra estima que los socialistas van a perder escaños por Jaén, Huelva y Sevilla, mientras que en el caso de Almería y Granada, están en el aire. En estas dos provincias orientales sitúa el sondeo la horquilla de dos diputados en estimación de voto (entre 25 y 27 escaños).

Dónde crece Vox

El crecimiento de Vox es mucho más leve de lo que estimaban las encuestas hace apenas unas semanas. Pero sigue manteniendo una estimación de mejoría respecto a hace cuatro años. Concretamente, tanto el CIS como el Centra dan posibilidades de crecer a la formación de Abascal en Córdoba, Jaén y Huelva. Precisamente en tres provincias donde el voto de Juanma Moreno está más debilitado. También en Almería mantienen una tendencia al alza consolidando el crecimiento del partido de ultra derecha en el campo andaluz.

El pulso de la izquierda

Adelante Andalucía, la formación de José Ignacio García, sigue dando pasos en todas las encuestas para tener un grupo propio e incluso llegar al sorpasso a la coalición de IU, Sumar y Podemos. Tanto el Centra como el CIS consolidan los dos diputados en Sevilla, donde se lo podrían arrebatar al PSOE, y en Cádiz

Por andalucía mantiene estables sus apoyos en Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla aunque tiene abierta la lucha por conseguir entrar en Jaén, Huelva y Granada, circunstancia que no se produjo en las últimas elecciones de 2022.