Índice de Precios al Consumo
Málaga modera su inflación en abril al 3,4% por el abaratamiento general de la electricidad y pese a la subida de las gasolinas
En España, la inflación se queda en el 3,2% - El capítulo de transporte, que incluye los carburantes, se sitúa con una tasa del 6,5% en España y del 7,1% en Málaga - El Gobierno desactivará a partir del 1 de junio algunas medidas fiscales anticrisis
La inflación se ha moderado una décima en tasa interanual en el mes de abril en Málaga y presenta ahora un nivel del 3,4%, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en la provincia está en línea con la tendencia en España, que muestra una bajada internual de dos décimas que deja la tasa en el 3,2%. El IPC se ha moderado en abril gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.
En concreto, el organismo estadístico ha explicado que en la moderación de la inflación ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior.
Por contra, los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes.
Se modera la luz, sube la gasolina y la cesta de la compra se mantiene
En concreto, el grupo de 'Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles' presenta en Málaga un descenso del 1,1% en tasa internual (y una subida del 1,9% en España), datos que en ambos casos muestra una moderación respecto a meses anteriores. Este comportamiento permite paliar el encarecimiento del segmento del 'Transporte' (donde se incluyen los carburantes), que sube ahora a nivel interanual un 6,5% en España y un 7,1% en Málaga.
Por su parte, la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas) mantiene una senda más o menos plana: en Málaga la tasa interanual de incremento en abril es del 3,2% (solo una décima más que en marzo) y en España está en el 2,6% (baja una décima respecto a marzo).
El Gobierno destaca el papel del 'escudo renovable' en los precios
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que la moderación de la inflación en el cuarto mes del año se explica, principalmente, por "el 'escudo renovable' y el paquete de respuesta puesto en marcha por el Gobierno" para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.
"El plan de respuesta está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto de la guerra sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. Así, la inflación de los carburantes sin las medidas hubiera sido del 28,9% en abril. Las medidas han conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales", ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.
El Gobierno desactivará algunas medidas fiscales desde el 1 de junio
Por su parte, los precios de la electricidad y del gas natural registraron en abril descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que, según Economía, "confirma la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos" por su apuesta por las renovables, "escudo frente al impacto de la guerra".
Al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio, según ha confirmado Economía.
Ahora bien, el Ministerio ha señalado que la caída en los precios de la electricidad y del gas natural "permiten iniciar la desactivación" de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio. No obstante, Economía ha precisado que las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.
El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.
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