Los malagueños podrán probar los cócteles del número 1 del mundo: SIPS se instala este verano en Marbella

SIPS, el proyecto barcelonés liderado por Marc Álvarez y Simone Caporale, nombrado Mejor Bar del Mundo por The World’s 50 Best Bars, firma una colaboración en residencia sin precedentes en la Costa del Sol con Bar La Plaza, en Puente Romano Marbella.

Esta alianza refuerza el compromiso del resort con un programa de barra de máximo nivel, elevando su escena coctelera a la esfera internacional y consolidando su posición como destino de referencia en gastronomía y bebidas.

El mejor bar del mundo desembarca en Marbella

El mejor bar del mundo llega a Marbella. Y lo hace en el corazón de Puente Romano Marbella, concretamente en Bar La Plaza, que acogerá la residencia de verano de SIPS, uno de los bares de cócteles más influyentes de la escena internacional.

El espacio abrirá el próximo 26 de mayo y la residencia tendrá una duración de tres meses. Con esta colaboración, Puente Romano Marbella se posiciona como uno de los destinos clave de Europa para disfrutar de cócteles de autor este verano.

Concebido como punto de encuentro, Bar La Plaza reúne coctelería de autor, gastronomía y vida nocturna en un interior cálido e íntimo, marcado por ricos textiles y elegantes detalles.

La llegada de SIPS a la Costa del Sol supone la incorporación a Marbella de uno de los proyectos que han redefinido la coctelería contemporánea a escala global.

SIPS trae a Marbella su coctelería más internacional

Nombrado Mejor Bar del Mundo en 2023, clasificado entre los tres mejores del mundo cada año desde 2022 y reconocido como Mejor Bar de Europa durante tres años consecutivos, SIPS se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación para los amantes de los cócteles de todo el mundo.

La carta de Bar La Plaza by SIPS reúne una selección que representa la amplitud de su universo creativo, con cócteles como el Bubble Pornstar Martini —vodka, reducción de café, fruta de la pasión y vainilla—; el Paloma Santoni Spritz —tequila blanco, Amaro Santoni, soda de pomelo y sal de jengibre—; el Bloom Collins —ginebra, osmanthus, flor de saúco y té oolong lechoso—; el SIPS Espresso Martini en barril —café, licor de café y aire de piña—; y el Maple Wood Old Fashioned —sirope de arce, jerez oloroso y haba tonka—.

Cócteles de autor en Puente Romano Marbella

Junto a estos combinados, la propuesta incluye creaciones más especiadas, cítricas y contemporáneas como el Root Mule, el Aloe Fizz, el Tommy’s Margarita y el Mil Fulls, además de composiciones más profundas como el Krypta y el Black Oak, que exploran notas ahumadas, florales y especiadas dentro de una lectura refinada de la coctelería actual.

La experiencia se completa con opciones sin alcohol como el 0% Kalamansi y el 0% Aloe Fizz, elaboradas con el mismo rigor técnico y creativo que el resto de la carta.

Nobu Marbella acompaña la experiencia gastronómica

Junto a la carta de cócteles, Bar La Plaza ofrece una selección de pequeños bocados diseñados por Nobu Marbella, concebidos para acompañar el ritmo del servicio y reforzar el carácter social y gastronómico de la experiencia.

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La propuesta une cocina y barra dentro de la oferta global del espacio, consolidando a Puente Romano Marbella como uno de los grandes enclaves de la gastronomía y la coctelería internacional en la Costa del Sol.