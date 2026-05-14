La Noche en Blanco de Málaga 2026 contará con el patrocinio de Cervezas Victoria

La XVII edición de La Noche en Blanco de Málaga, que se celebrará el sábado 16 de mayo, contará con el patrocinio de Cervezas Victoria, que aportará 6.000 euros al desarrollo de esta cita cultural.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el patrocinio y su correspondiente convenio, dentro de los preparativos de una nueva edición de uno de los eventos culturales más destacados del calendario de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento ha dado luz verde al expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración de La Noche en Blanco, una medida habitual en eventos de gran afluencia y actividad en distintos espacios urbanos.

Nueva beca artística en la Casa de Velázquez

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la convocatoria de la tercera edición de la beca artística malagueña en la Casa de Velázquez, correspondiente al periodo 2026-2027.

El plazo para presentar solicitudes, junto con el resto de la documentación y el proyecto de investigación artística, será de 15 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

La persona beneficiaria será seleccionada por un jurado que valorará las solicitudes recibidas y la idoneidad de los proyectos presentados. Este órgano estará integrado por representantes del Ayuntamiento de Málaga, personal de la Casa de Velázquez y profesionales del ámbito artístico, especialmente vinculados a las artes plásticas y visuales.