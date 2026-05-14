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FERIA

Ronda se convierte este fin de semana en el gran escaparate de la gastronomía local con su Feria Sabor a Málaga: con talleres, 'show cooking' y catas gratuitas de queso, aceite y postres

La amplia programación de esta muestra comarcal comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo

Anterior edición de la Feria Sabor a Málaga de Ronda

Anterior edición de la Feria Sabor a Málaga de Ronda / Sabor a Málaga

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Ronda hará gala de los mejores productos de la gastronomía de la zona durante este fin de semana con la Feria Sabor a Málaga, la sexta muestra comarcal de la temporada que se extenderá desde este viernes hasta el domingo con catas, talleres, 'show cookings', degustaciones y actuaciones musicales.

En esta nueva edición, celebrada en Ronda, los visitantes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades, así como un mercado tradicional en el que podrán adquirir y degustar cientos de productos de la provincia de la mano de una treintena de productores locales, que mostrarán sus mejores materias primas a los usuarios.

Horario y apertura de la Feria Sabor a Málaga de Ronda

Será este viernes cuando arranque este evento que se celebrará en el recinto ferial de Ronda, y que estará disponible desde las 11.00 a las 21.00 horas tanto el viernes como el sábado, mientras que el domingo las actividades se llevarán a cabo de 11.00 a 20.00 horas.

Sabor a Málaga en Ronda.

Sabor a Málaga en Ronda. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La programación de esta Feria Sabor a Málaga de Ronda comenzará este viernes a las 11.00 horas con la apertura de la feria, en la que los productos darán la bienvenida con sus mejores elaboraciones.

Catas, quesos y postres malagueños el viernes

Tras esto, a las 12.00 horas, se celebrará una cata de vinos de Ronda, a lo que le seguirá a las 13.00 horas una cata de aceite de oliva virgen extra de la provincia.

A las 14.00 horas será el momento de la actividad 'Quesos malagueños, de cabra y vaca', mientras que a las 15.00 horas los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía malagueña y sus productos con una pequeña pausa para el almuerzo.

Música y repostería para cerrar la primera jornada

Las actividades se reanudarán a las 16.00 horas con música y "buen ambiente" para disfrutar del recinto, tras lo que continuarán a las 18.00 horas con la cita 'Postres malagueños, la repostería más actual' en la que se podrán degustar tartas de queso, pasteles, cookies y "mucho más".

A las 19.00 horas se celebrará la actuación musical de la artista flamenca Ainoha Pérez. Finamente, la feria clausurará su actividad de la jornada a las 21.00 horas.

Show cooking, quesos y chacinas en la programación del sábado

La feria reanudará sus actos el sábado a las 11.00 horas con la apertura de los stands, a lo que seguirá a las 12.00 horas un show cooking realizado por Miguel Herrera, maestro de fogones y amante de la gastronomía popular.

Feria Sabor a Málaga en Ronda 2023.

Feria Sabor a Málaga en Ronda. / L. O.

A las 13.00 hora será el momento del taller de elaboración de queso en directo, tras lo que se producirá a las 14.00 horas un taller, cata y degustación de chacinas de la Serranía y la provincia.

Dulces, mieles y actuación musical de Araceli González

Tras la pausa para el almuerzo, la programación continuará a las 16.00 horas con música y "buen ambiente", además de un taller de dulces, mieles, mermeladas y repostería tradicional a las 17.00 horas.

A las 18.00 horas se celebrará el 'show cooking' de Antonio Alfaro, el chef "de la alta velocidad, al que nunca le tiembla el pulso", mientras que a las 19.00 horas se producirá la actuación musical de la coplista Araceli González. Finalmente, la feria cerrará a las 21.00 horas.

Taller infantil y arroz de montaña el domingo

La jornada del domingo, último día de la Feria Sabor a Málaga de Ronda, comenzará a las 11.00 horas con la apertura del mercado y a las 12.00 horas con un taller infantil de repostería 'Las Delicias de mi Noe'.

A las 12.30 horas, los más pequeños crearán y decorarán sus propias galletas, mientras que a las 14.00 horas se llevará a cabo una degustación popular de arroz de montaña.

Próximas fechas de Sabor a Málaga en la provincia

Tras la pausa para el almuerzo de las 15.00 horas y el regreso de la música y los stands a las 16.00 horas, la programación continuará a las 18.00 horas con el taller de guitarra española por el conservatorio de Ronda, y el cierre de la feria a las 20.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Las próximas citas de la Feria Sabor a Málaga serán en Antequera del 29 de mayo al 31 de mayo, en Rincón de la Victoria del 11 al 13 de septiembre, y en Mijas del 25 al 27 de septiembre.

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