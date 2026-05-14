San Isidro marca el camino a las grandes romerías y ferias en los pueblos de Málaga

Llega este viernes, 15 de mayo, la mediación de un mes que abre el calendario de grandes ferias y romerías en la provincia de Málaga y el resto de Andalucía. San Isidro «marca el camino», como patrón de los agricultores. En una tierra tan apegada al campo no resulta en absoluto extraño que las celebraciones en Nerja, Estepona o Periana, por referir sólo unas cuantas localidades, resulten tan multitudinarias. Alrededor de la carreta principal, arrastrada por bueyes o tractores, se congregan no sólo nativos, sino también miles de residentes llegados desde todos los rincones del planeta, como atestiguan los propios organizadores de las romerías.

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En esta ocasión, la efeméride está tan próxima al fin de semana que en muchos municipios los festejos se prolongarán hasta el domingo. Ocurre en Benamocarra, que celebra su tradicional feria de primavera. Pero la geografía de la provincia extiende romerías y celebraciones por todas las comarcas. Fuente de Piedra, donde se festeja a Nuestra Señora de las Virtudes, la patronal de la localidad, o Teba, con festividad en honor a la Virgen de la Cabeza y con declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial, son otros dos ejemplos de lo que es mayo en la Málaga de interior. Otra de las citas destacadas fue el pasado fin de semana la romería de Almogía, una de las cunas del verdial.

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Más allá del componente festivo cabe destacar que muchas de estas romerías mantienen vivas costumbres profundamente arraigadas en el mundo rural. Así perviven las yuntas de bueyes y los carros tradicionales, símbolos de una forma de vida vinculada históricamente al campo y a tantas y tantas labores agrícolas. En la comarca de la Axarquía, Nerja es potencia turística. Pero presume de saber preservar a la perfección una de las romerías más multitudinarias de esta parte de la Costa del Sol.

El entorno de Maro y de la Cueva de Nerja sirven como destino cada 15 de mayo para que, con salida en el paseo Balcón de Europa, más de 20.000 romeros rindan homenaje a San Isidro. Esta jornada de convivencia y tradición se vive como en Estepona de una manera bastante singular, por ese carácter cosmopolita por el que se suman residentes de todas las nacionalidades imaginables.

Otras localidades del interior

A estas celebraciones en territorio costero se suman igualmente otros enclaves del entorno del río Guadalhorce, como es el caso de Alhaurín el Grande o de Cártama Estación. E igualmente es llamativa la manera en la que se traen a la época actual pasajes de hace siglos en localidades próximas al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Así también brilla como en pocas fechas del año una barriada con tanta singularidad como es el caso de Churriana. En este enclave malagueño se celebraban el pasado fin de semana unos festejos que también incluyen una romería digna de admirar por la pasión que le ponen cada año quienes la hacen posible. Y ya para el cambio de este mismo mes, a caballo sobre un junio que anticipa el verano, Antequera vivirá asimismo su feria de primavera, con un marcado carácter ganadero y la participación de personas llegadas incluso desde otras provincias de Andalucía.

A un mes vista, llegará por San Antonio, para el 13 de junio, otro acontecimiento único en uno de los municipios más visitados de Andalucía, como es Frigiliana. Allí se rendirá homenaje como cada año a uno de los patrones de la localidad, con una romería que desde el casco histórico bajará al río Higuerón, en el eje de una feria que también marca el inicio de la temporada.

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En resumen, vienen unas semanas perfectas para redescubrir la esencia de los pueblos y de disfrutar en familia de su gastronomía y folclore. Para muchos visitantes foráneos es la forma ideal de vivir la hospitalidad andaluza.