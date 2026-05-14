El que no hace el torpe, canta

Mitin de Feijóo en Jaén. Las banderas andaluzas ya son bienvenidas en los mítines del PP. Hace años. La rojigualda, también tira mucho.

El que tiene mucho que perder sueña con un acontecimiento inesperado que reviente la campaña o se la ponga cuesta arriba al favorito. Claro que también puede pasar que el no favorito sea el que se fastidie solito la campaña metiendo la pata. Ha podido suceder. Que María Jesús Montero dijera que la muerte de dos guardias civiles en Huelva persiguiendo a unos narcos fue accidente laboral ha resultado una metedura de pata de las que hacen época. Una desconexión con el sentir general, una frialdad impropia. O, tal vez, una ignorancia voluminosa.

Rectificó. Al día siguiente del debate, el martes, puso un tuit diciendo que, efectivamente, «los fallecidos habían muerto en acto de servicio». No está tan claro que un socialista vaya a dejarla de votar por esto pero sí resulta claro que más de un indeciso (de los de ella o Juanma para que no necesite a Vox) ha podido experimentar cierta desconexión sentimental con la candidata y con su partido. Su campaña no puede calificarse de vibrante.

El revulsivo de los socialistas son Sánchez y Zapatero. Montero hace lo que puede y salvo giro propositivo de ultimísima hora o metedura de pata equivalente en el lado contrario, la campaña que se le iba a hacer muy larga a Moreno, que sí, se le ha hecho, también se le estará haciendo muy larga a la exvicepresidenta del Gobierno. Se enfrenta a un posible batacazo histórico que no pocos analistas imparciales califican de hostión. Ya se especula con que se iría de la política andaluza. Esa sola especulación ya la daña. Y los primeros que están atentos a su posible espantá son los secretarios generales de las provincias. Hay que ir tomando posiciones.

Entretanto, Juanma Moreno canta. Los populares venden como gran hito de final de campaña que su líder sea versátil y artista. Un Moreno que con gran arrojo y un punto de imprudencia achacó al Gobierno la culpa del accidente de Adamuz, rompiendo la tranquilidad y el muermo del debate y de la campaña y tal vez movilizando a gente del PSOE. Lo que pasa es que la metedura de pata sobre los guardias civiles tapó la invectiva del candidato del PP.

Juanma Moreno canta y paga el peaje de lo que son estas campañas modernas, que han de combinar la promesa de que a la gente se le operará antes un cáncer, que se harán viviendas sociales y que en los comedores infantiles se servirá comida de verdad con hacerse el guay en TikTok como Sánchez, lanzar una canción o fotografiarse haciendo deporte aunque la única afición deportiva sea mirar encuestas.

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El más chachi de todos parece ser el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, «el gafa», mote que él mismo expande y que, no es poco, puede aclarar al votante de izquierdas que se confunda con las dos listas en liza. Decir que su campaña está siendo muy buena ha devenido en cliché. Que es utilizado por más de un equidistante o bienqueda o por quienes quieren dar sensación de mojarse pero sin molestar al PP ni al PSOE. Darlo como ganador de un debate no te compromete mucho. El gafa es el oficialmente «auténtico» en esta campaña. El unánimemente calificado como fresco . También por ser simpático y llevar camisetas. Es verdad que cae bien y lleva cero impostación añadida. Su reto es traducir simpatía en voto. Puede probar a cantar.