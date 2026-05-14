Uber despliega en Málaga sus vehículos Uber Van XL para grupos de hasta once personas: así se pueden reservar

Uber ha anunciado este jueves el lanzamiento de Uber Van XL en Málaga, su servicio de mayor capacidad disponible en España, pensado para grupos de hasta once personas. El nuevo servicio, ya disponible, ofrece "una solución práctica y cómoda" para quienes quieren moverse en grupo por Málaga y sus alrededores sin tener que coordinar varios vehículos, según señala Uber.

Uber Van XL se incorpora así a la oferta ya disponible en Málaga, que incluye opciones como Uber Comfort, Uber Black y Uber Van y Uber Access –su servicio de transporte adaptado a personas usuarias de silla de ruedas–, posicionando la ciudad como "uno de los mercados estratégicos" en España.

Despliegue en Málaga

"El lanzamiento de Uber Van XL llega en un momento clave, con la temporada estival a punto de arrancar y una demanda creciente de desplazamientos en grupo tanto entre visitantes como entre residentes. Con el mayor volumen de demanda concentrado los viernes de 23.00 a 23.59 horas, durante la tarde y la noche también hay un gran número de desplazamientos, siendo el Centro Histórico, La Malagueta, el Aeropuerto de Málaga, el Soho y el Puerto algunos de los destinos más solicitados", señala la empresa.

Uber afirma que su compromiso con una movilidad "más sostenible" es también parte central de este lanzamiento. "Cada Van XL solicitada por un grupo numeroso reduce automáticamente la necesidad de un segundo o incluso un tercer vehículo en las calles del centro o el Paseo Marítimo", expone.

"A esto se suma el avance en electrificación de la flota: en una sola semana, los vehículos de cero emisiones que operan a través de la plataforma en Málaga recorren más de 200.000 kilómetros", añade.

"Con este lanzamiento queremos contribuir a una movilidad más eficiente en Málaga, una de las ciudades más turísticas de España, con la temporada alta a la vuelta de la esquina. Uber Van XL responde a las necesidades de ambos, permitiendo a los grupos que quieren llegar juntos a su destino hacerlo sin complicaciones y de manera sostenible”, ha explicado el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu.

¿Cómo reservar los vehículos XL de Uber?

Para reservar Uber Van XL hay que abrir la app de Uber y seleccionar “Van XL”. A continuación se introduce el punto de recogida y destino, se consulta el precio del trayecto y se confirma la reserva. El coste entre todos los pasajeros se dive directamente desde la app.

Vehículos de Uber en Málaga, en una imagen de archiv.. / Arciniega

"Con la llegada de Uber Van XL a Málaga, Uber refuerza su compromiso con la movilidad compartida en uno de los destinos más dinámicos del país, adaptándose a las necesidades reales de transporte en temporada alta y poniendo a disposición de las personas una solución eficiente para disfrutar de la Costa del Sol con total libertad y menos vehículos en la carretera", afirma la compañía.

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Uber, consituida en 2010, está disponible en más de 10.000 ciudades en 70 países en todos los continentes, en los que cada día se dan alrededor de 26 millones de viajes con este servicio.