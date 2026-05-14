Estas son las tres empresas que diseñarán la ampliación del Aeropuerto de Málaga para alcanzar los 36 millones de viajeros

La unión temporal de empresas (UTE) formada por la firma malagueña de ingeniería Cemosa, Fairbanks Arquitectos y el grupo de ingeniería y tecnología Sener ha resultado adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ampliación del área terminal del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, promovido por Aena. El contrato tiene un plazo de ejecución de 60 meses, incluyendo 48 meses de asistencia técnica de arquitectura durante las obras en el aeropuerto, según han informado este jueves las firmas adjudicatarias que integran esta UTE.

"La actuación forma parte del proceso de reforma y ampliación de la infraestructura aeroportuaria, la transformación más ambiciosa del aeropuerto desde la inauguración de la T3, en 2010, en cuyo diseño ya trabajaron Fairbanks y Sener y parte de la Dirección de Ingeniería de Cemosa", han recordado.

Un plan de 1.500 millones para duplicar el área terminal del Aeropuerto

La adjudicación supone un nuevo avance en la hoja de ruta definida por Aena para ampliar y remodelar el aeropuerto malagueño, con el objetivo de adecuar sus instalaciones a la demanda futura y mejorar la calidad del servicio a pasajeros y compañías aéreas. La inversión global estimada para la reforma y ampliación asciende a unos 1.500 millones de euros, con el objetivo de llegar a acoger hasta 36 millones de viajeros anuales.

La ampliación permitirá al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ganar capacidad para atender el crecimiento previsto del tráfico aéreo. La propuesta contempla casi duplicar la superficie del área terminal, que pasaría de 80.000 a 140.000 metros cuadrados, así como la demolición de la antigua Terminal 1 y de los actuales diques B y C.

¿Qué actuaciones se desarrollarán en la ampliación del Aeropuerto de Málaga?

Entre las principales actuaciones previstas, figuran la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de frontera centralizado, el incremento de posiciones de contacto para aeronaves y la ampliación de las superficies destinadas a controles de seguridad, con el fin de mejorar la operativa aeroportuaria. Aena ha señalado que el proyecto deberá desarrollarse manteniendo el aeropuerto en funcionamiento, por lo que la planificación de las actuaciones será clave para minimizar la afección a la actividad diaria de la infraestructura. Asimismo, las nuevas edificaciones aspiran a obtener la certificación BREEAM.

Turistas en el aeropuerto de Málaga / Álex Zea

La UTE adjudicataria destacan la "combinación de experiencia" de sus socios. Cemosa, con sede en Málaga y que inició su trayectoria en 1972, ha participado en proyectos, asistencias y direcciones de obra en diversos aeropuertos de la red nacional de Aena, además, cuenta con experiencia internacional que ha consolidado en países como Perú, Brasil, Panamá, Colombia, México, Bulgaria, Gabón, Cabo Verde, y Pakistán, entre otros.

Fairbanks Arquitectos es especialista en el diseño de edificios aeroportuarios, destacando sus proyectos de terminales de pasajeros y torres de control en aeropuertos de España, Grecia, Argelia, Perú, Honduras, Colombia, Egipto e India entre otros.

Por su parte, Sener ha participado en proyectos en más de 190 aeropuertos de todo el mundo, en países como Irlanda, Polonia, Portugal, Argelia, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros y además de España, llevando su experiencia a contextos muy diversos desde el punto de vista técnico, climático y regulatorio.

El proyecto de ampliación del Aeropuerto se llevará a cabo mediante metodología BIM

"Con esta adjudicación, Cemosa, Fairbanks Arquitectos y Sener participarán en una actuación estratégica para el futuro del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, una infraestructura clave para la conectividad de Málaga, Andalucía y el conjunto de la red aeroportuaria española. El proyecto permitirá definir las soluciones técnicas y arquitectónicas necesarias para acompañar el crecimiento del aeropuerto, reforzar su operatividad y mejorar la experiencia de los usuarios en los próximos años", resaltan.

Pasajeros en el aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

El proyecto se llevará a cabo mediante una implantación integral de metodología BIM (Building Information Modelling), no solo durante la fase de diseño, sino que actuará como eje vertebrador en la gestión de todo el ciclo de vida del aeropuerto, facilitando la coordinación entre disciplinas y contribuyendo a minimizar las incertidumbres en un entorno de elevada complejidad operativa como es un aeropuerto.