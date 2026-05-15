Por Andalucía se compromete en Málaga «a garantizar viviendas asequibles»

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, criticó el jueves ante el antiguo edificio de Correos de la capital que «este edificio simboliza a la perfección el modelo del PP. Este es el modelo de la especulación, de cómo los grandes fondos buitre y fondos de inversión se están quedando con toda la ciudad mientras los malagueños, las malagueñas, los andaluces y las andaluzas están en un momento de emergencia habitacional».

Alba, que incidió en que «Por Andalucía se compromete a garantizar viviendas asequibles», criticó que «Juanma Moreno ha convertido Andalucía en la ley de la selva, en la que cada uno se busque la vida y que se salve quien pueda».

Incidió en que «los malagueños y las malagueñas tienen una necesidad de vivienda que ya es una cuestión de urgencia con la subida de los alquileres y la incapacidad del pueblo malagueño de poder comprar una vivienda cuando grandes multipropietarios se están quedando con la mayoría de las viviendas y están comprando hasta el 65% de la vivienda a tocateja», criticó.

De igual modo, el candidato de Por Andalucía declaró que «es una barbaridad que un edificio público de estas características no se utilice para hacer vivienda pública y se venda a un fondo israelí que a lo que viene es a especular».

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Por último, Alba incidió en que «en Por Andalucía lo tenemos claro. Si estamos en el Parlamento y llegamos al Gobierno, intervendremos el mercado de la vivienda y aplicaremos la Ley de Vivienda del Gobierno para declarar las zonas tensionadas, bajar los alquileres y, sobre todo, lo más importante, trabajar para generar también un parque público de vivienda en toda Andalucía y en Málaga».