Salud
Aumentan los casos de piojos en Málaga con la primavera: "Ni saltan, ni vuelan, ni el vinagre los elimina"
El repunte de piojos se detecta en colegios y actividades infantiles, por lo que los especialistas aconsejan revisar a toda la familia, no solo al menor con síntomas
La llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas han vuelto a poner el foco en la pediculosis, una afección común entre los menores y especialmente frecuente en entornos escolares.
En las últimas semanas, desde Clean Hair Centro de Pediculosis, han detectado un incremento de casos de piojos en Málaga, sobre todo en colegios y espacios donde los niños mantienen un contacto estrecho, como parques, actividades extraescolares o grupos deportivos.
Aunque no se habla de una plaga generalizada, los especialistas sí advierten de brotes localizados. Y es que el calor favorece la incubación y eclosión de las liendres, por lo que la detección temprana y la revisión del entorno familiar son claves para evitar nuevos contagios.
Brotes de piojos en colegios y zonas de Málaga
El aumento de casos de pediculosis en Málaga se está detectando de forma localizada, especialmente en determinados colegios y zonas donde hay una mayor convivencia entre menores: "En algunos casos, se han registrado varios positivos dentro de una misma clase e incluso algún contagio entre el profesorado", afirman desde el centro.
Los especialistas prefieren hablar de brotes de piojos y no de plaga, y recuerdan que "estos brotes no se producen únicamente en los colegios, sino también en actividades extraescolares, deportivas o socioculturales donde hay contacto estrecho entre niños".
Por qué aumentan los piojos en primavera
La primavera es una época especialmente propicia para la aparición de piojos y liendres. El incremento de las temperaturas, unido a una mayor actividad social de los menores en colegios, parques y actividades fuera del aula, favorece la transmisión.
El contacto cabeza con cabeza sigue siendo la principal vía de contagio. A ello se suma el intercambio de objetos personales, como peines, gorras, coleteros o accesorios para el pelo.
Errores frecuentes al eliminar piojos en casa
Uno de los errores más habituales "es confiar únicamente en los tratamientos químicos": "Aunque muchos productos de farmacia pueden ayudar, no siempre eliminan por completo los piojos y liendres en una sola aplicación, especialmente si no se siguen correctamente las instrucciones o si existe resistencia a determinados principios activos", explican.
Otro fallo frecuente "es tratar solo a la persona que presenta síntomas". Los especialistas recomiendan revisar también al resto de convivientes, ya que una persona puede tener piojos o liendres en una fase inicial sin notar todavía picor.
La importancia de eliminar también las liendres
La clave para acabar con la pediculosis no está solo en eliminar los piojos visibles, sino también en retirar las liendres que quedan adheridas al cabello. Si no se eliminan correctamente, pueden eclosionar días después y provocar una nueva infestación.
Por eso, los especialistas recomiendan combinar cualquier tratamiento con una revisión minuciosa del cuero cabelludo y el uso de lendrera.
En los casos más persistentes, las sesiones profesionales suelen incluir una revisión completa, retirada manual de liendres y comprobación final para reducir el riesgo de reinfestación.
Revisar a toda la familia para evitar nuevos contagios
Ante un caso de piojos en casa, conviene revisar a todos los miembros de la familia, aunque no presenten síntomas. El picor no siempre aparece desde el primer momento y puede haber personas con liendres o piojos en fases iniciales sin molestias evidentes.
"También se recomienda lavar o aislar temporalmente objetos que hayan estado en contacto directo con el cabello, como fundas de almohada, cepillos, gorros o coleteros", recalcan.
Qué pueden hacer los colegios ante los brotes
Los colegios tienen un papel importante en la prevención y control de los brotes de piojos. La medida más eficaz es avisar rápidamente a las familias cuando se detecta un caso para que puedan revisar a los menores y actuar cuanto antes.
También es recomendable fomentar hábitos preventivos, como no compartir peines, gorras, diademas o accesorios para el cabello, así como evitar el contacto cabeza con cabeza durante juegos y actividades.
Los niños de 3 a 12 años, los más afectados
Aunque los piojos pueden aparecer a cualquier edad, los casos son más frecuentes entre los niños de 3 a 12 años. En esta etapa hay más contacto físico durante el juego, mayor convivencia en las aulas y más intercambio de objetos personales.
Esto no significa que los adultos estén exentos. Profesores, familiares o cuidadores también pueden contagiarse si existe contacto estrecho con una persona afectada.
Mitos sobre los piojos
Uno de los mitos más extendidos es creer que los piojos aparecen por falta de higiene: "Sin embargo, la pediculosis no está relacionada con la limpieza del cabello y puede afectar a cualquier persona", afirman desde Clean Hair
También es falso que los piojos salten o vuelen. Se transmiten principalmente por contacto directo cabeza con cabeza y, en menor medida, por compartir objetos personales.
Otros mitos frecuentes "son pensar que el vinagre los elimina", que el pelo corto impide el contagio, que el tinte acaba con ellos o que los piojos viven en las aulas. Desmontar estas ideas es fundamental para actuar correctamente y evitar que los brotes se prolonguen.
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