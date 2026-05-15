Campaña de vecinos en Pedregalejo para salvar un ciprés de 62 años

El futuro de los árboles de los números 3 y 5 de calle San Federico, en el Valle de los Galanes, se encuentra desde la noche del miércoles en la plataforma change.org, con una recogida vecinal de firmas dirigida al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. A las pocas horas, habían superado las 150 firmas.

Portada de la campaña en change.org, con el ciprés de los años 60 de Pedregalejo en primer plano. / La Opinión

La campaña pide al alcalde de Málaga un «estudio imparcial» con «expertos ambientalistas independientes» que calibre qué hacer con la zona verde la parcela, porque la construcción de una promoción de viviendas de lujo de Adendia supondría «la eliminación o traslado de numerosos árboles que poseen un incalculable valor ambiental», sostiene la exposición de motivos de los vecinos.

La parcela cuenta con una araucaria, un pino carrasco, un algarrobo, así como con varios ficus y palmeras, entre ellas una washigtonia.

La palmera washingtonia y la araucaria, desde calle Federico, en Pedregalejo, el pasado marzo. / A.V.

Como adelantó La Opinión, la polémica ha surgido cuando el responsable de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, informó a Reyes Muñiz, una vecina que vive en el chalé contiguo a la futura promoción, de que el Consistorio barajaba mover un ciprés que linda con su casa, de 16,4 metros y unos 62 años de edad.

«En el momento en el que lo saques, se muere»

Como explicaba a este diario, Reyes Muñiz sostiene que es necesario «adaptar el proyecto y que se respete el árbol». De hecho, recuerda que pudo hablar con una experta del propio Ayuntamiento de Málaga, quien le aseguró sin dudar «que era una barbaridad, porque en el momento en el que lo saques se muere; el ciprés no sale adelante».

El ciprés de los años 60, en la calle San Federico de Pedregalejo, el pasado marzo. / A.V.

Por esta causa, decidió encargar un informe a una consultoría ambiental. El perito estimó que el estado vegetativo del ejemplar «es bueno», mientras que el fitosanitario de la copa «óptimo», además de exhibir el ciprés una vitalidad «media alta».

Además, el estudio concluía que tanto la tala como el trasplantarlo sería una medida «técnicamente desaconsejable y desproporcionada», y con respecto al traslado recuerda que a los cipreses de esta talla y especie (Cupressus sempervirens) les provoca «alto estrés y baja viabilidad».

El informe finaliza señalando que provocaría la «pérdida irreversible de un elemento singular de referencia urbana», y un «impacto ambiental y paisajístico superior al de la conservación con medidas».

El ciprés de los años 60, en la calle San Federico de Pedregalejo, está en un extremo de la parcela. Los vecinos piden que la promoción se adapte al árbol. / A.V.

Respuesta de Adendia

Una portavoz de la promotora Adendia señaló ayer a este periódico que «cumpliremos las ordenanzas municipales como hacemos siempre».

En este sentido, indicó que enviaron hace cerca de un año al Ayuntamiento una lista de los árboles «afectados» por las obras, y el Consistorio les pidió que el ciprés fuera trasladado de sitio, por lo que han encargado a una «empresas especialista» un informe sobre las condiciones técnicas de este traslado.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron ayer a este periódico de que todavía no se había tomado ninguna decisión sobre los árboles, a la espera de recibir el informe solicitado a Adendia.