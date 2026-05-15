Medio Ambiente
Campaña de vecinos en Pedregalejo para salvar un ciprés de 62 años
Inician una recogida de firmas en change.org para pedir al alcalde un «estudio imparcial» sobre los árboles de calle San Federico 3 y 5, entre ellos un ciprés de 62 años, ante su posible tala o trasplante, por una promoción de viviendas de lujo. Los vecinos creen que el traslado acabaría con el ejemplar.
El futuro de los árboles de los números 3 y 5 de calle San Federico, en el Valle de los Galanes, se encuentra desde la noche del miércoles en la plataforma change.org, con una recogida vecinal de firmas dirigida al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. A las pocas horas, habían superado las 150 firmas.
La campaña pide al alcalde de Málaga un «estudio imparcial» con «expertos ambientalistas independientes» que calibre qué hacer con la zona verde la parcela, porque la construcción de una promoción de viviendas de lujo de Adendia supondría «la eliminación o traslado de numerosos árboles que poseen un incalculable valor ambiental», sostiene la exposición de motivos de los vecinos.
La parcela cuenta con una araucaria, un pino carrasco, un algarrobo, así como con varios ficus y palmeras, entre ellas una washigtonia.
Como adelantó La Opinión, la polémica ha surgido cuando el responsable de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, informó a Reyes Muñiz, una vecina que vive en el chalé contiguo a la futura promoción, de que el Consistorio barajaba mover un ciprés que linda con su casa, de 16,4 metros y unos 62 años de edad.
«En el momento en el que lo saques, se muere»
Como explicaba a este diario, Reyes Muñiz sostiene que es necesario «adaptar el proyecto y que se respete el árbol». De hecho, recuerda que pudo hablar con una experta del propio Ayuntamiento de Málaga, quien le aseguró sin dudar «que era una barbaridad, porque en el momento en el que lo saques se muere; el ciprés no sale adelante».
Por esta causa, decidió encargar un informe a una consultoría ambiental. El perito estimó que el estado vegetativo del ejemplar «es bueno», mientras que el fitosanitario de la copa «óptimo», además de exhibir el ciprés una vitalidad «media alta».
Además, el estudio concluía que tanto la tala como el trasplantarlo sería una medida «técnicamente desaconsejable y desproporcionada», y con respecto al traslado recuerda que a los cipreses de esta talla y especie (Cupressus sempervirens) les provoca «alto estrés y baja viabilidad».
El informe finaliza señalando que provocaría la «pérdida irreversible de un elemento singular de referencia urbana», y un «impacto ambiental y paisajístico superior al de la conservación con medidas».
Respuesta de Adendia
Una portavoz de la promotora Adendia señaló ayer a este periódico que «cumpliremos las ordenanzas municipales como hacemos siempre».
En este sentido, indicó que enviaron hace cerca de un año al Ayuntamiento una lista de los árboles «afectados» por las obras, y el Consistorio les pidió que el ciprés fuera trasladado de sitio, por lo que han encargado a una «empresas especialista» un informe sobre las condiciones técnicas de este traslado.
Respuesta del Ayuntamiento
Fuentes municipales informaron ayer a este periódico de que todavía no se había tomado ninguna decisión sobre los árboles, a la espera de recibir el informe solicitado a Adendia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
- El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
- Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
- El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
- Dedican una calle en Málaga a las ratas de gran tamaño
- Oferta de Empleo Público 2025 en Málaga: el Ayuntamiento convoca 266 plazas