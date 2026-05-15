El chiringuito de Fuengirola que nació hace medio siglo como un puesto desmontable y hoy conquista con sus espetos: "Es una experiencia culinaria inolvidable"

De servir sus platos a pescadores en un chiringuito desmontable que apenas estaba abierto dos meses al año, a convertirse en todo un emblema de la gastronomía malagueña donde sus espetos, su pescaíto frito y su marisco fresco son su mayor reclamo. Así se ha transformado durante sus casi 60 años de historia el Chiringuito Los Náufragos, situado en pleno paseo marítimo de Fuengirola.

Fue en 1965 cuando su fundador, Norberto Castillo, puso en marcha este chiringuito que poco se parecía al actual. En esos momentos, como le ocurría a la mayoría de negocios de este estilo en la provincia, el establecimiento era desmontable y solo operaba durante dos meses, mientras que el resto del año permanecía completamente clausurado.

De chiringuito desmontable a restaurante emblemático de Fuengirola

Sin embargo, a principios de los 80, se estableció una asociación que buscaba mejorar y dignificar estos chiringuitos, ya que hasta la fecha no contaban con la admiración y el reconocimiento que tiene en la actualidad, sino que su clientela solo estaba formada por pescadores y personas de origen humilde.

Chiringuito Los Náufragos, el restaurante de Fuengirola que nació hace medio siglo como un puesto desmontable y hoy conquista con sus espetos / Chiringuito Los Náufragos

Con estas medidas y la obra que realizó el fundador de Los Náufragos a finales de la década, el chiringuito dejó de ser una estructura de 'quita y pon' para ser un restaurante situado a pie de playa que, poco a poco, no solo se ha convertido en uno de los restaurantes más emblemáticos de la zona, sino un lugar prefecto para descansar y disfrutar de la costa gracias a sus 80 hamacas y 6 camas balinesas.

Un negocio con casi 60 años de historia frente al mar

Un negocio que, durante este medio siglo de historia, ha atendido a "múltiples generaciones de clientes", por lo que desde el propio establecimiento aseguran que "ahora son los nietos y bisnietos de nuestros primeros clientes quienes nos visitan".

Una leyenda y trayectoria que han conseguido no solo con la mejora de su infraestructura, sino por la calidad culinaria que ofrecen desde hace décadas, poniendo especial esmero en la selección de los mejores pescados, cocinados a las brasas en su tradicional barca, así como sus mariscos frescos.

Espetos, pescaíto frito y marisco fresco como grandes reclamos

"Nuestra carta ofrece una amplia selección de platos, que van desde deliciosos entrantes hasta pescaíto frito, pescados al espeto, mariscos frescos y exquisitos postres caseros", recalcan desde este negocio situado en el paseo marítimo Rey de España de Fuengirola, que también ofrece una extensa carta de vinos para acompañar a los mejores sabores del mar.

De ese modo, entre su amplia variedad de platos, disponibles desde 2,80 euros la unidad o 12,50 la ración, destacan sus anchoas y boquerones, conchas finas, pez plata y salmonetitos.

Entrantes, espetos y pescado del día al peso en Fuengirola

Además, sus visitantes pueden disfrutar de su espeto de sardinas por 7,50 euros, y entrantes como ensalada de pimientos, gazpacho o boquerones en vinagre desde 5 euros.

Para quien desee pescado del día al peso, puede disfrutar de toda clase de productos tanto a la caña como al horno o a la sal desde 65 euros el kilo, con protagonismo de la dorada salvaje, lubina, pargo, rodaballo, rape y gallineta.

Marisco, frituras, arroces y carnes en la carta de este restaurante

Lo mismo ocurre con el marisco del día al peso, disponible desde 16,50 euros los 100 gramos, como gamba roja, carabineros o bogavante.

Para los amantes del pescaíto frito y el marisco, pueden disfrutar de distintas raciones desde 11 euros, como mejillones, coquinas, almejas, langostinos, cazón en adobo, boquerones fritos, gambas a la plancha, calamaritos fritos, rosada, lenguado, pez espada, salmón, lubina a la caña, calamar a la plancha, entre otros.

Arroces desde 16,80 euros y horario del restaurante

En su carta también destacan sus arroces, como el arroz con carabineros, la paella, la fideuá de pesado y marisco, el arroz caldoso o el arroz con bogavante, disponibles desde 16,80 euros, así como sus carnes desde 15 euros, como la pechuga de pollo, lomo de cerdo, escalope, entrecot, chuletitas de cordero.

Chiringuito Los Náufragos, el restaurante de Fuengirola que nació hace medio siglo como un puesto desmontable y hoy conquista con sus espetos / Chiringuito Los Náufragos

"Brindamos una experiencia culinaria inolvidable a nuestros clientes. Seleccionamos las mejores materias primas, en especial pescados frescos, con los que cada plato es preparado con amor y dedicación", señalan desde este negocio situado en el paseo Marítimo Rey de España de Fuengirola y abierto de lunes a domingo de 11.30 a 22.30 horas.