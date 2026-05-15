Los cortes de tráfico en Málaga por las romerías del Rocío arrancan esta tarde con la salida de La Caleta

Los cortes de tráfico en Málaga previstos para este fin de semana comenzarán este viernes por la tarde con la salida de la Hermandad de La Caleta, dentro del dispositivo de movilidad organizado con motivo de varias romerías del Rocío y de las fiestas de San Isidro Labrador en Churriana.

La primera de las afectaciones se producirá este viernes 15 de mayo, a partir de las 17.45 horas, con la romería de la Hermandad del Rocío Málaga-La Caleta, que partirá desde la iglesia de Santiago Apóstol. El recorrido discurrirá por Granada, plaza de la Merced, Madre de Dios, plaza de la Merced, Victoria, Compás de la Victoria, Santuario de la Victoria, Fernando el Católico, Gordón, Julio Mathías, Miguel Bueno Lara, alameda de Capuchinos y plaza de Capuchinos.

El sábado 16 de mayo será el turno de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, que iniciará su salida en romería a las 9.00 horas desde el Arco de la Trinidad. El itinerario previsto pasará por Trinidad, avenida Fátima, Padre Jorge Lamothe, Cerrojo, Fuentecilla, Calvo, San Jacinto, Cerezuela, Hilera, Manuel José García Caparrós, pasillo de Atocha, Carretería, Álamos, plaza de la Merced, Victoria, plaza de la Victoria y Compás de la Victoria.

Cortes en Churriana por San Isidro

Las restricciones de movilidad también llegarán a Churriana por las fiestas en honor a San Isidro Labrador. Los días 16 y 17 de mayo se cortará al tráfico la avenida San Javier, en el tramo comprendido entre las calles Torremolinos y Sedella, en horario de 12.00 a 19.00 horas.

Además, se cerrarán los accesos a las calles Francisco Ruiz Salinas, Juan Rafael de Lara ‘El Moreno’, Marifé de Triana y Matías ‘El Tornero’ en distintos tramos horarios durante los próximos días.

Estos cortes comenzarán también este viernes 15 de mayo, desde las 18.00 horas y hasta las 4.00 horas del sábado 16. El sábado estarán vigentes de 11.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 4.00 horas del domingo 17. El domingo 17 se aplicarán de 18.00 a 3.00 horas del lunes 18, mientras que el lunes 18 permanecerán activos de 18.00 a 24.00 horas.

Trofeo Ciclista San Isidro Labrador

La movilidad en Churriana se verá condicionada además el sábado 16 de mayo por la celebración de la 79.ª edición del Trofeo Ciclista San Isidro Labrador, que comenzará a las 16.00 horas.

La prueba recorrerá el paseo Grice Hutchinson, Vega, Toril, Lomita, Maestro Vert, Enrique Van Dulken, Rigoberta Menchú y de nuevo el paseo Grice Hutchinson.