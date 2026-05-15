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Decretan prisión para el hombre detenido por matar a su casero en Málaga

El arrestado, de 46 años, confesó tras la disputa con la víctima, de 60, que convivía con él en el mismo domicilio del Parque Victoria Eugenia

Bloques del Parque Victoria Eugenia que delimitan la calle Carraca.

Bloques del Parque Victoria Eugenia que delimitan la calle Carraca. / Javier Lerena

La Opinión

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha ordenado en la tarde de este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre arrestado como presunto autor de la muerte de su casero en el Parque Victoria Eugenia de la capital malagueña este pasado martes.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio, sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa. Asimismo, han apuntado que por la fecha en que ocurrieron los hechos, el procedimiento será investigado por la plaza número 14 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a este hombre, de 46 años, por su presunta vinculación con la muerte violenta de su casero, tras confesar que se enzarzó en una disputa con la víctima, de 60 años, y que le habría dado muerte.

Según informó en ese momento la Policía Nacional, a falta de la práctica de la autopsia, el cadáver presentaba un grave traumatismo en el rostro y signos de asfixia. Ambos convivían en el mismo domicilio en la calle Carraca del Parque Victoria Eugenia, muy cerca del populoso barrio de Miraflores de los Ángeles.

El homicidio tuvo lugar en la tarde de este pasado martes. Un aviso al 091 alertaba de una pelea entre compañeros de piso. A la llegada al lugar, los sanitarios hallaron sin vida el cuerpo de la víctima, con signos de violencia. ras ello, se activó el protocolo judicial. De la investigación policial se hizo cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial, que practicó una inspección ocular en la vivienda junto a la Policía Científica.

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En el lugar del crimen, el presunto responsable del homicidio se llegó a auto inculpar de la muerte violenta de la víctima. En el domicilio convivían el fallecido, el ahora arrestado, y otros dos compañeros de piso.

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