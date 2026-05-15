Divertimentos de campaña

Juanma Moreno lleva dos legislatura aparentando 55.

Los escaños son un arma cargada de futuro.

Se empieza diciendo «seré breve» y se acaba no dando los buenos días.

El poder no se crea ni se destruye, simplemente se le escapa a María Jesús Montero.

Hubo un antes y un después en mi vida cuando me enteré de que algunos asturianos llaman a los consejeros de su Gobierno regional «ministrines».

Los dos partidos o coaliciones que llevan la palabra Andalucía en su nombre van a ser los dos menos votados.

Jaén es el Teruel andaluz, solo que Jaén sí existe.

El bufé del desayuno y no las elecciones son el infierno del indeciso.

Las cabinas para votar no están hechas para guardar un secreto, sino para exaltar cierta actitud.

Si le da vergüenza decir lo que vota, no es ahí.

Los primeros serán los últimos. Salvo en una lista electoral.

Detenido un candidato por no decirle a la prensa que la jornada electoral la pasará «paseando, leyendo y estando con la familia».

Los osos atacan. Salvo si eres el pequeño de la coalición; entonces te abrazan.

El candidato literato no quiere tu voto: está lleno de gerundios.

Se enamoró de un eslogan y ahora quiere casarse «por el cambio».

No sabe, no conecta.

Hay algo sexy en meter el voto en la urna, pero nos bajan la libido al emplear el verbo depositar.

Das más vueltas que un candidato en una feria.

La verdadera vertebración de Andalucía es que ya en todos sus bares tienen gildas.

Las promesas que no se cumplen, ¿se entierran o se incineran?

La sobaquina del mitinero mide su grado de entrega.

Se pueden prevenir enfermedades haciéndonos a tiempo una demoscopia.

No saben qué hacer con las manos cuando posan, van a saber qué hacer con la vivienda.

Más que rehén de sus palabras, aquel candidato fue carcelero de sus promesas.

Las tres palabras menos pronunciadas por un político son: no lo sé.

Me gusta cuando votas, porque estás como ausente.

Los pasillos son el corazón de los partidos.

Hay ideólogos que trabajan de ocho a tres.

Al líder inseguro todo se le vuelven purgas.

El columnista del régimen solo come fruta y verduras.

Desde mi punto de vista hay que fusilar al que dice bajo mi punto de vista.

La política ha enmendado a la biología el concepto de evolución. Pero sobre todo, la idea de que la sucesión es algo natural.

El buen off the record casi siempre es on the rocks.

El verdadero democristiano da homilías, no mítines.

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