Emasa cortará varias calles en Málaga la próxima semana por obras en la red de agua

Emasa acometerá la próxima semana varias obras en la red municipal de agua que podrán provocar afecciones puntuales tanto al suministro como a la movilidad en distintos puntos de Málaga capital.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha informado este viernes de las principales actuaciones previstas por la Empresa Municipal de Aguas, que se concentrarán en los distritos Este, Centro, Churriana y Carretera de Cádiz.

Una de las intervenciones se llevará a cabo en calle Alcaparrón, 49, en el distrito Este, donde está prevista la renovación completa de una injerencia. Los trabajos comenzarán el próximo lunes 18 de mayo y tendrán una duración estimada de ocho días. La actuación obligará a cortar el tramo de la vía comprendido entre los números 47 y 65.

La calle Madre de Dios, dos días cortada

También desde el lunes está programada una intervención en calle Madre de Dios, 40, en el Centro, para la reposición del pavimento tras obras de injerencias. En este caso, la duración prevista es de dos días y será necesario cortar el tramo de Madre de Dios situado entre las calles Cárcer y Peña. El cruce entre Cárcer y Jerónimo Cuervo quedará libre al tráfico.

En Carril de Cruzcampo, 66, en Churriana, Emasa ejecutará obras de canalización de la red de abastecimiento e injerencia de saneamiento entre el 18 y el 26 de mayo. Durante estos trabajos se producirá la ocupación parcial de la calzada.

La calle Goya perderá zona de carga y descarga durante cuatro días

Por último, en calle Goya, 10, en el distrito Carretera de Cádiz, se realizarán trabajos de injerencia de saneamiento entre el 18 y el 21 de mayo. La actuación afectará parcialmente a la zona habilitada para carga y descarga, por lo que se limitará el estacionamiento en este punto mientras duren las obras.

El Ayuntamiento recuerda que, además de estas intervenciones programadas, durante la próxima semana podrían acometerse otras actuaciones no previstas por averías o labores de mantenimiento, con posibles incidencias en el suministro de agua o en la movilidad. Estas afecciones se comunicarán a través de los canales oficiales de Emasa y del propio Consistorio.