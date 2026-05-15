Toca el cambio de armario. El efímero entretiempo al que estamos acostumbrados nos ha regalado las primeras noches de tener calor tapados, y de tener frío sin el edredón. Llegan las sábanas finas, los pijamas cortos y, a fin de cuentas, la calor, que es como el calor pero más molesta.

El cambio de armario también conlleva cambio de frigorífico. Se acabaron los potajes, pucheros, el caldillo de pintarroja y el gazpachuelo, y llegan las ensaladas malagueñas, los gazpachos, el ajoblanco y la porra. Del gazpachuelo a la porra, así es el cambio de estación en nuestra tierra. En estos días en los que parece que no hay cena que se precie sin sushi, comida peruana o receta tailandesa, hay que romper una lanza en favor de lo nuestro. Una vez más. La comida de nuestras abuelas. Las recetas que sólo pueden ser clasificadas en el terreno de la magia, porque dar de comer a diez con cuatro patatas, una cebolla y dos naranjas, no es gastronomía, es hechicería. Conjuros con los que hemos podido combatir el frío en invierno y el asfixiante calor en verano, manteniendo a raya las hambres -que también es como el hambre pero más severa-. Por suerte, hay cierta moda ahora que aboga por volver al origen. A esos platos olvidados que parecen aburridos o, al menos, no tan sofisticados como otros. Que sí, que soy el primero en darle toques modernos a lo antiguo, porque innovar también permite mantener vivas tradiciones que, de otra forma, morirían. Pero no debería haber un hogar malagueño que no tuviese su botella de agua reconvertida en botella de gazpacho en el frigorífico. Porque nuestra gastronomía nos recuerda una de nuestras principales habilidades: hacer mucho con poca cosa.