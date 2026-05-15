Los médicos de Málaga vuelven a la huelga: concentración el lunes 18 de mayo en el Hospital Regional

La sanidad malagueña afronta una nueva semana de huelga de médicos, la cuarta en lo que va de año. Del 18 al 22 de mayo, los facultativos de todo el país volverán a parar para reclamar un Estatuto Marco propio, que recoja las particularidades de la profesión médica y garantice unas condiciones laborales acordes a su cualificación, responsabilidad y funciones.

La semana de huelga arrancará además con una concentración a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga. Tanto el Sindicato Médico de Málaga como el Colegio de Médicos de Málaga animan a los profesionales a participar para mostrar su indignación. ‘Tu profesión te necesita. Únete a la lucha’, es el lema elegido para la protestas del próximo lunes.

En la provincia están llamados a secundar la huelga los más de 5.800 médicos que ejercen en la sanidad pública, de los que 4.671 se dedican en exclusividad al ámbito público y 1.197 lo compaginan con el ejercicio privado.

Cuarta semana de huelga médica en Málaga

La nueva convocatoria llega apenas tres semanas después de la última semana de huelga nacional celebrada del 27 al 30 de abril. Durante esos días tuvo lugar en Málaga una manifestación autonómica en la que más de un millar de médicos, según los sindicatos, recorrieron el Paseo del Parque y calle Larios para exigir un Estatuto Marco propio.

‘No es vocación, es explotación’ o ‘Médico cansado, paciente maltratado’, fueron algunas de las consignas más coreadas durante la protesta, que evidenció el malestar del colectivo que lleva desde febrero cumpliendo con el calendario de huelga fijado por los sindicatos médicos.

Médicos de toda Andalucía toman las calles de Málaga para reclamar un Estatuto Marco propio / Álex Zea

Si no se alcanza ningún acuerdo, todavía hay prevista una semana más de huelga del 15 al 19 de junio. Las movilizaciones surgen como respuesta al rechazo generalizado de la profesión médica al nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, un documento que, según los facultativos, ha sido elaborado sin contar con la participación de la profesión médica y sin reflejar adecuadamente aspectos esenciales como los años de formación, el nivel de responsabilidad y la categoría profesional que desempeñan dentro del sistema sanitario público.

Guardias de 24 horas, jornada de 35 horas y clasificación profesional: las claves del conflicto

A las puertas de la nueva semana de paro, el Colegio de Médicos de Málaga, al igual que en las anteriores convocatorias, ha reiterado “su compromiso con la defensa de la profesión” y con la mejora de las condiciones del ejercicio médico. El órgano colegial considera que se trata de un “elemento clave” para garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo se encuentra la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; el fin de las guardias de 24 horas, y una clasificación profesional acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica.

Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM), ha llamado a los facultativos a no bajar la presión y seguir apoyando tanto los paros como la protesta convocada para el próximo lunes. “Sabemos perfectamente el esfuerzo que supone mantener las jornadas de huelga y continuar con una reivindicación que se está alargando en el tiempo”, han reconocido en un comunicado, en el que insisten en que, en estos momentos, “es fundamental no perder la fuerza ni la motivación”.

Médicos de toda Andalucía toman las calles de Málaga para reclamar un Estatuto Marco propio / Álex Zea

Qué han conseguido los médicos hasta ahora

El sindicato sostiene que las semanas de movilizaciones ya ha tenido efectos. “No podemos permitir que se genere la idea de que todo lo conseguido hasta ahora no ha tenido impacto. Porque sí lo ha tenido”, han subrayado. En primer lugar, defienden que gracias a la movilización han logrado detener una propuesta de Estatuto que consolidaba unas condiciones laborales “injustas y perjudiciales” para médicos y facultativos. “Un documento que pretendían aprobar sin contar realmente con nuestra profesión y con el respaldo de quienes participan en la mesa de negociación”, ha remarcado la organización.

El SMM defiende también que cada vez más sectores reconocen la necesidad de un Estatuto propio para médicos y facultativos, adaptado a su formación, responsabilidad y funciones dentro del sistema sanitario, “tal y como sucede en numerosos países europeos”.

El Sindicato Médico de Málaga pide mantener la presión en esta cuarta huelga

La organización médica advierte de que el conflicto no será corto y que exigirá “constancia y compromiso a medio y largo plazo”, aunque considera que hay fechas especialmente decisivas para medir la fuerza de la profesión. Una de ellas, subraya, será este lunes 18 de mayo, cuando anima a los médicos a “llenar las calles” para visibilizar la situación que soporta el colectivo.

“Nuestra lucha no es únicamente por nuestros derechos. También defendemos la dignidad de la profesión médica, unas condiciones laborales justas y una sanidad pública capaz de seguir ofreciendo una atención de calidad a la ciudadanía”, ha insistido el Sindicato Médico de Málaga.

En este sentido, exigen a la Junta de Andalucía y al Partido Popular andaluz que “den un paso adelante”, al igual que ha hecho la Xunta de Galicia y el PP gallego, y mejoren las condiciones laborales de los médicos de la comunidad. “La unión de la profesión médica es nuestra mayor fortaleza”, ha concluido el sindicato en el comunicado, en el que recuerdan que “cuando caminamos juntos, nuestra voz tiene más fuerza que nunca”.

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Los médicos malagueños están convocados el lunes a las 11.00 horas en la puerta de entrada del Pabellón A del Hospital Regional Universitario de Málaga, desde donde partirán hasta la entrada del Pabellón B.