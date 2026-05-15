Pillados 'in fraganti' en El Limonar: desmantelada en Málaga una célula dedicada a estafas con tarjetas clonadas

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos jóvenes de 20 años acusados de formar parte de una célula criminal dedicada a realizar cargos fraudulentos en tarjetas bancarias de particulares. La operación, denominada ‘Balato’, ha permitido destapar un entramado que habría causado un fraude superior a 6.000 euros, aunque los investigadores no descartan que la cifra aumente a medida que avancen la investigación.

Este tipo de delitos se organiza dentro de las estafas con tarjetas bancarias clonadas, una modalidad de fraude cada vez más habitual que combina técnicas de ingeniería social, captación de datos y uso de medios de pago digitales para dificultar el rastreo del dinero sustraído.

Operativa coordinada y compras en estaciones de servicio

La investigación comenzó tras detectar movimientos sospechosos en varios puntos de la provincia, especialmente en estaciones de servicio donde se realizaban compras repetidas de cupones prepago. Estos vales, destinados a compras en Internet, funcionan mediante códigos de 16 dígitos que permiten gastar el saldo sin necesidad de volver a usar una tarjeta física, lo que los convierte en un objetivo habitual para redes de fraude.

Los detenidos actuaban de forma coordinada. Uno de ellos permanecía en el exterior de la estación de servicio situada en la zona de El Limonar, en la ciudad de Málaga, ejerciendo labores de vigilancia y apoyo. El otro accedía al interior del establecimiento para realizar las compras, manteniendo comunicación constante mediante dispositivos de audio ocultos.

Para efectuar los pagos, utilizaban un teléfono móvil preparado con los datos de tarjetas bancarias clonadas, lo que les permitía adquirir los cupones sin levantar sospechas inmediatas. Según la investigación de la Policía Nacional, los arrestados se desplazaban en un vehículo de alquiler y adoptaban medidas de seguridad para evitar ser identificados, moviéndose por diferentes municipios de la provincia.

Investigadora de la Policía Nacional. / L.O.

Un fraude disperso por varios municipios y varias víctimas identificadas

El análisis de los tickets intervenidos ha permitido comprobar que los cupones prepago eran adquiridos en distintas estaciones de servicio de localidades como Rincón de la Victoria, Benalmádena, Marbella y Coín, lo que indica un patrón de movilidad constante para dificultar la detección policial.

En total, los agentes han intervenido 67 tickets prepago valorados en unos 6.300 euros, además de 6.245 euros en efectivo, siete teléfonos móviles y un vehículo de alquiler. El importe total del fraude confirmado hasta el momento supera los 6.000 euros.

La operación también ha permitido esclarecer dos denuncias: una presentada por una víctima en Benalmádena y otra en Lora del Río. No obstante, los investigadores trabajan con la hipótesis de que pueda haber más afectados, dado el volumen de operaciones detectadas y la dispersión geográfica de las compras.

Este caso refleja la evolución de las estafas bancarias hacia sistemas cada vez más sofisticados, en los que los infractores buscan convertir rápidamente los datos robados en productos o códigos de uso digital, difíciles de rastrear una vez canjeados. Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el alcance total de la red y posibles conexiones con otros hechos similares.