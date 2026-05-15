El PP anima a los jóvenes a «mirar el futuro con optimismo» de la mano de Moreno

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las próximas elecciones andaluzas, José Ramón Carmona, aseguró el jueves que «Andalucía es una tierra de oportunidades» y animó a los jóvenes a «dejar el pasado atrás y mirar el futuro con esperanza, optimismo e ilusión de la mano de Juanma Moreno».

Así lo expuso Carmona, acompañado por la también candidata y presidenta de Nuevas Generaciones en Málaga, Jéssica Trujillo, en una visita a la empresa United States of Burger (USB), donde afirmó que un Gobierno «fuerte» de Moreno en Andalucía «es la mejor opción para que los jóvenes puedan emprender y montar sus propios negocios, formarse y construir su proyecto de vida».

«Nunca antes se había creado tanto empleo joven como ahora, nunca se habían creado tantos autónomos, nunca se había invertido tanto en servicios públicos para garantizar que tengamos una mejor asistencia en todos los ámbitos y nunca había habido tanta oferta pública de formación ni ayudas para el desarrollo del emprendimiento», señaló.

Carmona lanzó un «mensaje de ilusión y de orgullo» y recordó que los andaluces «hemos sido capaces, entre todos, de pasar de una situación endémica de paro estructural a crear casi 600.000 puestos de trabajo en siete años» de la mano de Juanma Moreno.

Transformación de Málaga

Por eso, el candidato a las elecciones pidió el apoyo de los jóvenes para formar de nuevo «un Gobierno fuerte, que confíe en la gente joven y que les dé herramientas para desarrollarse emprender y formarse».

También reivindicó la gran transformación que está experimentando Málaga como «el ejemplo en el que se miran muchas ciudades, no sólo de España sino de toda Europa» y explicó algunas de las medidas que se desarrollarán en la próxima legislatura para ayudar a los jóvenes a superar las dificultades que puedan encontrarse.

Respecto al acceso a la vivienda, Carmona señaló la necesidad de construir más inmuebles, bajar el tipo reducido y ofrecer ayudas a los jóvenes para que puedan acceder a su primera vivienda (como el aval joven ‘Programa Garantía Vivienda Andalucía). También se podrán deducir en el IRPF hasta 100 euros la compra de lentillas o gafas graduadas, el gasto en veterinario o en la adquisición de productos para celiacos.

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Por su parte, Jéssica Trujillo afirmó que «Andalucía está en su ‘prime’, en su mejor momento, porque es ahora cuando más recursos y más esfuerzo se han dedicado para que los jóvenes puedan hacer algo tan sencillo como decidir su propio proyecto de vida».