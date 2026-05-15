El pueblo de la Axarquía malagueña que celebra este fin de semana sus míticas ‘Fiestas de la Primavera’ con conciertos, monólogos y comida gratis: horarios, ubicación y toda la programación

El municipio de Benamocarra, en plena Axarquía malagueña, se prepara para celebrar desde este viernes y hasta el domingo sus tradicionales 'Fiesta de Primavera en honor a San Isidro Labrador', una cita que permitirá a sus asistentes disfrutar de una amplia programación, con conciertos, monólogos, fiestas infantiles y la mejor gastronomía.

De ese modo, vecinos y visitantes podrán disfrutar durante tres días de toda clase de actuaciones musicales y sesiones de Dj, además de misas, procesiones e, incluso, la degustación de una gran paella de forma completamente gratuita.

Tres días de fiesta en honor a San Isidro Labrador

Todo ellos se llevará a cabo en distintos enclaves destacados de la localidad, como la plaza de toros, la plaza del Calvario, la plaza de la Constitución o la plaza de la Música.

Será este viernes cuando dará comienzo esta extensa programación con el tradicional disparo de cohetes para anunciar el inicio de la Feria de San Isidro, que se llevará a cabo a las 12.00 horas.

Fiesta infantil y traslado de los patrones el viernes

Además, a las 17.30 hora, se producirá una fiesta infantil y la coronación de Miss y Míster infantil con la animación de Las Guerreras K-Pop en el anfiteatro pabellón cubierto.

Tras esto, a las 19.00 horas, se celebrará la santa misa en la ermita de San Isidro, mientras que a las 19.30 horas se llevará a cabo el traslado de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza hasta la Parroquia de Santa Ana, recorrido que realizarán acompañados de la Banda de Música de Benamocarra.

Pregón, cartel y conciertos para abrir la feria

Tras la llegada a la parroquia, que se prevé que sea a las 21.00 horas, se realizará el pregón y la presentación del cartel de las fiestas.

Las actuaciones musicales celebradas en la plaza de toros del municipio darán comienzo a las 22.30 horas con el concierto de Miguel Botana, a lo que seguirá la elección del Romero Mayor y la Miss y Míster Primavera 2026 a las 23.45 horas.

Tributo a Manuel Carrasco y Benadance Primavera 2026

Tras esto, se reanudarán los conciertos a las 00.30 horas con la actuación de 'Samuel Tosso' y su Tributo a Manuel Carrasco.

Finalmente, a las 2.00 horas, se celebrará la 'Benadance Primavera 2026', una fiesta que contará con la actuación de Djs locales y animación en directo de Yell Kaven, MMAD y BIL3L.

Diana floreada y feria de día para abrir el sábado

Las actividades se reanudarán el sábado a las 10.00 con la Diana floreada a cargo de la Banda de Música de Benamocarra, tras lo que se llevará a cabo a las 14.00 horas la feria de día con DJ Nene en la plaza del Calvario.

A las 17.00 horas se celebrará la actuación del grupo de baile 'Cadencia Aché'.

Merienda para mayores, rock y misa del sábado

De igual modo, durante la jornada se podrá disfrutar a las 18.00 horas de una merienda para la tercera edad, amenizada por La Retromusical, momento en el que también se elegirán a 'Los abuelos más guapos del pueblo' en la plaza de la Música.

Tras esto, se celebrará en la plaza del Calvario a las 19.00 horas la actuación del grupo 'Rock Añejo', mientras que a las 20.00 horas será el momento de la misa con el Coro Parroquial Santa Ana.

Dj Nene, Los Yakis y nueva noche de Benadance

Desde las 22.30 horas, la música llenará la caseta oficial de la localidad con la actuación de Dj Nene, mientras que a las 00.30 horas llegará la actuación de 'Los Yakis'.

Finalmente, a las 2.00 horas, volverá la 'Benadance Primavera 2026', con la actuación de Djs locales y animación en directo.

Repique de campanas y misa rociera el domingo

El tercer y último día de feria, el domingo, comenzará a las 11.00 horas con el repique de campanas y disparos de cohetes.

A las 12.00 horas, por su parte, será el momento de la misa rociera en honor a San Isidro Labrador, cantada por el Coro Romero Manantial, mientras que a las 13.30 horas se celebrará en la plaza del Calvario la feria de día con la actuación de Jorge Nahuel y Dario Quintana.

Uno de los momentos más esperados de estas fiestas llegará a las 14.30 horas con la gran paella gratis para todos los asistentes, a lo que seguirá a las 17.00 horas la animación a cargo de ‘Cadencia Aché’.

Procesión, humor y final de fiesta con chocolate y churros

Tras esto, se producirá a las 17.30 horas la actuación de Elías Soler y, a las 18.00 horas, la actuación del grupo 'Hakuna Matata'.

A las 21.00 horas se celebrará la procesión de San Isidro Labrador, en cuyo trayecto tendrá lugar la vista de fuegos artificiales y el acompañamiento de la Banda de Música de Benamocarra.

Asimismo, a las 00.00 horas, se celebrará un espectáculo de humor a cargo del cómico Manolo Lera y su show 'Pocas luces', tras lo que se dará por finalizadas las fiestas a las 2.00 horas con la gran traca final y el reparto de chocolate y churros para los asistentes.