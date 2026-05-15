Salvador Moreno Peralta aboga por "una Málaga global, y no una colapsada e inhabitable Dubái de provincias".

Salvador Moreno Peralta (Málaga, 1947) leyó este viernes en el Palacio del Obispo (Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga) su discurso de ingreso en la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio. Se trata de una institución nacida en 2009, presidida por Ignacio Castillo Manzano, que fue quien le dio al bienvenida a la academia, y que cuenta como actual vicepresidente primero con el director del PTA, Felipe Romera, quien contestó al discurso del nuevo miembro.

El arquitecto malagueño lo tituló 'La naturaleza regional de la ciudad. El papel de las ciudades medias en la globalización: el caso de Málaga'. Moreno Peralta recordó que, en la actualidad, hay una "desmesurada concentración mundial de población en las metrópolis", un fenómeno "estrechamente vinculado a la globalización", un proceso por el que se socava la "circunscripción del Estado-nación como ámbito para el ejercicio de una autonomía política y económica", para entregar esas funciones a las "ciudades globales" e incluso "ciudades región", de las que en el mundo hay más de 40.

Salvador Moreno Peralta se dirige a leer su discurso de ingreso como nuevo miembro de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, en el Palacio del Obispo (Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga). / Álex Zea

"Qué papel le queda a una ciudad como Málaga?"

Ante este panorama, se preguntó qué papel jugarán las ciudades medias, que tejen "la urdimbre de los territorios", y en concreto, "¿qué papel le queda a una ciudad como Málaga". Moreno Peralta remarcó, aludiendo al historiador británico Tony Judt, que una ciudad global no se mide por su "desmesura demográfica", sino por "una forma de vivir en global". Y puso el ejemplo de Bernardo Quintero, al frente del centro de ciberseguridad de Google en Málaga, para señalar que "la suya" es "una forma global de vivir global en una ciudad local".

El presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio impone la medalla de académico a Salvador Moreno Peralta. / Álex Zea

Por eso, sostuvo que Málaga, debido "al cambio de escala de la globalización (...) puede ser considerada una ciudad global".

Y para el arquitecto malagueño, una ciudad global importante es la que ofrece "la atracción de talento, la proliferación de 'spin-off', de 'start-ups', la interactividad y el dinamismo de este sector tecnológico; la atracción del llamado 'nomadismo digital' y de empresas de servicios avanzados".

La trascendental llegada del PTA

En este sentido, hizo hincapié en lo trascendental que fue la implantación en Málaga del Parque Tecnológico, para "hacer ver a generaciones enteras de jóvenes, que desde esta ciudad de sol y boquerones podía diseñarse software, desarrollar ingeniería avanzada, investigar en telecomunicaciones, crear soluciones digitales o trabajar para mercados globales sin necesidad de emigrar".

Además, quiso resaltar el papel de su director Felipe Romera, en esa "apuesta por la economía del conocimiento cuando aún predominaba un modelo basado en servicios tradicionales".

Felipe Romera, vicepresidente segundo de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, contestó al discurso de Salvador Moreno Peralta. / Álex Zea

Málaga como ecosistema

El nuevo académico subrayó que, con la extensión de la innovación a todos los ámbitos, y siguiendo las palabras del CEO global de Google, Sundar Pichai, cuando inauguró la sede del Paseo de la Farola, se puede hablar de Málaga como "un ecosistema muy dinámico", gracias a su tejido innovador y empresarial, "y por eso Google está ahí".

Una "realidad geográfica mayor"

Para Salvador Moreno Peralta, ligar captación de talento y urbanismo, para que Málaga ofrezca ocio, deporte, formación permanente, actividad congresual, completa asistencia sanitaria y "buenas comunicaciones", entre otros factores, supondrá "una inversión de capital para consolidar lo que aquí podríamos considerar una industria como es la de ofrecer las mejores condiciones para vivir".

Por eso, para el académico malagueño "la excelencia (y competitividad) tecnológica deviene, en último término, en excelencia (y en competitividad) urbana". Eso sí, precisó que las expectativas desatadas en Málaga no se deben limitar a la capital, sino que esa condición de ecosistema y capital tecnológica debe extenderse a una "realidad geográfica mayor: el contexto en el que se enclava su territorio", para que la "corriente de atracción desbordante que ahora se registra en Málaga, se encauce de forma eficiente y sostenible y no termine en una declaración estéril".

El nuevo académico, Salvador Moreno Peralta, acompañado por académicos y autoridades, entre ellas el alcalde de Málaga. / Álex Zea

En relación con esto último, llamó la atención sobre la necesidad de descomprimir las tensiones de crecimiento del desarrollo de Málaga capital, que está dejando una "sobredensificación demográfica" y una "edificación en altura de la que ya empezamos a tener inquietantes muestras". Y todo ello, para no volver al desarrollismo de los 70 que trajo "adocenamiento" e "impersonalidad", alertó.

Málaga, una Ciudad Región

Por eso, abogó por una "demarcación regional" para lograr un desarrollo sostenible, puesto que Málaga "más que Málaga es una Ciudad Región". Salvador Moreno Peralta también precisó que el objetivo sería concebir la provincia de Málaga "como una Ciudad Región" sin distinciones jerárquicas, con Málaga capital como 'barrio central' y las demás ciudades (Marbella, Vélez, Antequera, Álora, Ronda) los 'barrios' de esa ciudad territorial, si no centrales, no por ello menos importantes. Y entre medio, unas 'zonas verdes', unos 'parques' que no son otra cosa que el campo"; hoy abandonado de forma paulatina "por los cantos de sirena de los ladrillos de la Costa".

Otro momento del acto de ingreso de Salvador Moreno Peralta en la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, con el alcalde Francisco de la Torre. / Álex Zea

De esta forma, argumentó, la "masificación de la capital podría 'descomprimirse' hacia esos hermosos pueblos (llamémosles 'barrios'), enclaves rurales o núcleos tradicionales plenamente interconectados entre sí, física, pero sobre todo digitalmente, como una plausible opción residencial y laboral absolutamente integrada en la dinámica de la vida cotidiana", al tiempo que indicó, en la línea de lo que afirma el economista Vicente Seguí, "el mundo rural y sus actividades son también ciudad".

Los requisitos de Málaga para ser una ciudad global

Para Salvador Moreno Peralta, con el fin de que Málaga sea una ciudad global o una ciudad región "de pleno derecho", hacen la falta "la construcción de una identidad" y la de "un proyecto político de ciudad-región compartido". En tercer lugar, una "conectividad", cuando Málaga dispone de "un insuficiente servicio de Cercanías", además de estar a la espera de una "vía perimetral" a modo de segunda o tercera Ronda Oeste que pase por al menos 14 pueblos de la provincia.

Otro momento del discurso de ingreso de Salvador Moreno Peralta. / Álex Zea

Por último, vio necesaria la construcción de una "plataforma competitiva internacional" que, en el caso de Málaga, bastaría con valorar "la simple acumulación en Málaga y su provincia de unos atributos", como son los 160 kilómetros de la Costa del Sol y su "conurbación de ciudades desestacionalizadas"; la Serranía de Ronda, con su prestigiosa capital y el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves; la Axarquía con sus 31 "pueblos mágicos" y su "proyección agrícola"; el resurgir de El Guadalhorce; y Antequera "como una de las más importantes áreas logísticas de Europa".

En suma, Salvador Moreno Peralta defendió una Málaga inserta en la economía global que sea "una planta enraizada y no flor de un día", una capital auténtica, sin el "inocultable estigma de lo prestado". "Una Málaga global, y no una colapsada e inhabitable Dubái de provincias", concluyó.