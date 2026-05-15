Todo lo que debes saber sobre la Selectividad 2026: fechas, temario y cambios en la PAU en Andalucía

La cuenta atrás para la Selectividad en Málaga 2026 ya ha comenzado. Miles de estudiantes de la provincia se preparan para las Pruebas de Acceso a la Universidad, la conocida PAU, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en toda Andalucía.

Los exámenes llegan este año con cambios ya asentados y refuerzan el nuevo modelo que entró en vigor en 2025, con pruebas menos memorísticas, más competenciales y con una mayor importancia de la expresión escrita.

Fechas clave de la PAU en Málaga

Los estudiantes malagueños se examinarán en la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 los días 2, 3 y 4 de junio. Para quienes necesiten una segunda oportunidad, la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026.

Las notas de la Selectividad en Málaga se publicarán el 11 de junio, a partir de las 10.00 horas, mientras que las calificaciones de la extraordinaria estarán disponibles el 9 de julio, a partir de las 9.00 horas.

La PAU en la UMA y en los centros de la provincia

En el caso de Málaga, los estudiantes podrán consultar la información relativa a la prueba a través de la Universidad de Málaga, incluida la asignación de sedes, los plazos de autoinscripción y el acceso a las calificaciones.

La autoinscripción para la convocatoria ordinaria permanecerá abierta del 15 al 26 de mayo, hasta las 14.00 horas, a través de la plataforma habilitada por la UMA.

Alumnos conversan sobre el examen de Inglés en Selectividad en la facultad de Medicina. / El Correo

Todos los cambios de la Selectividad en Andalucía

Este año la Selectividad en Andalucía no llega con grandes novedades respecto al curso anterior, sino que consolida el modelo estrenado en 2025. Uno de los cambios más visibles es el nombre: ya no se habla de PEvAU, EBAU o EVAU, sino de PAU en todo el territorio nacional.

En cuanto a los criterios de evaluación, el Ministerio de Educación apuesta por exámenes menos teóricos y menos memorísticos. El alumnado deberá demostrar, a través de preguntas más prácticas y reflexivas, habilidades como la capacidad de argumentación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La duración de las pruebas se mantiene. Aunque inicialmente se planteó ampliar cada examen a 105 minutos, finalmente los ejercicios seguirán teniendo una duración de 90 minutos. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá derecho a más tiempo.

Más peso para la ortografía en los exámenes de Málaga

La ortografía en la PAU será uno de los aspectos a tener muy en cuenta. Los errores ortográficos, gramaticales y de expresión podrán penalizar en todos los ejercicios, aunque tendrán más peso en las materias lingüísticas.

En la mayoría de asignaturas, la penalización podrá alcanzar hasta el 10% de la nota máxima del examen. En el caso de Lengua Castellana y Literatura II, una mala ortografía podrá restar hasta el 20% de la calificación, es decir, hasta dos puntos sobre la nota final del ejercicio.

Matemáticas: el cambio que no llegará hasta 2027

Otro de los puntos que más dudas ha generado entre los estudiantes es cómo puntuarán las Matemáticas en la PAU. Hasta ahora, si un alumno se examinaba de Matemáticas II o de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, y ambas ponderaban 0,2 para la carrera elegida, podía utilizar cualquiera de las dos para subir la nota de admisión.

Con el nuevo sistema, cuando ambas matemáticas ponderen 0,2 para un mismo grado, solo se tendrá en cuenta una de ellas: la que resulte más favorable para el estudiante. La otra materia que compute para subir nota deberá ser distinta.

Sin embargo, este cambio no se aplicará en la Selectividad de 2026. Entrará en vigor para la PAU de 2027, de cara al acceso a los grados del curso 2027/2028.

Varios alumnos en un aula durante los exámenes de Selectividad. / Jorge Gil - Europa Press

Menos opciones para elegir en los exámenes

La nueva prueba obligará al alumnado a preparar una mayor parte del temario. Tradicionalmente, los estudiantes podían escoger entre una opción A o B en cada materia. Ahora se contempla un modelo único de examen, aunque se permitirá elegir entre varias preguntas o tareas dentro de la propia prueba.

Esto implica que los estudiantes deberán dominar una parte más amplia del contenido si quieren obtener una buena nota en la PAU 2026 en Andalucía.

Lengua en la PAU: texto, sintaxis y literatura

En Lengua Castellana y Literatura II, desaparece la posibilidad de elegir entre dos grandes bloques cerrados. El examen contará con dos partes principales, de cinco puntos cada una.

La primera se centrará en un texto literario, periodístico o ensayístico. Sobre él, el alumnado deberá identificar las ideas principales, explicar su organización y justificar su estructura.

La segunda parte incluirá cuestiones de lengua, sintaxis y uso del idioma, además de preguntas de literatura sobre poesía, teatro y novela desde el siglo XX hasta la actualidad.

También habrá un comentario guiado sobre las lecturas recomendadas, entre las que se mantienen El árbol de la ciencia, La realidad y el deseo, La casa de Bernarda Alba y El cuarto de atrás.

Historia de España o Historia de la Filosofía

En la fase de acceso, el alumnado deberá examinarse de Lengua Castellana y Literatura II, una Lengua Extranjera, una materia de modalidad y elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía.

De esta forma, Historia de España no desaparece de la PAU, pero el estudiante podrá optar por esta asignatura o por Historia de la Filosofía dentro de la parte obligatoria de la prueba.

En el caso de Historia de España, también se reduce la posibilidad de elegir entre grandes bloques históricos, por lo que el alumnado deberá preparar el temario de forma más completa.

El examen se organizará en tres partes: un bloque de preguntas breves, otro basado en documentos entre los que el estudiante podrá elegir, y un tercero en el que deberá desarrollar uno de los dos temas propuestos.