Star Wars y El Corte Inglés traen a Málaga la primera tienda inmersiva de la saga en España: estos son los días para visitarla

Los centros de El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid) y de Málaga capital, situado en la avenida de Andalucía, acogerán en los próximos días la primera tienda inmersiva de la saga Star Wars en España con motivo del estreno este próximo 21 de mayo en cines de la película 'The Mandalorian and Grogu'.

El espacio, que tendra 250 metros cuadrados de superficie y cuya decoración está inspirada en la estética del planeta Tatooine (un conocido planeta en la filmografía de Star Wars) se podrá visitar en El Corte Inglés Sanchinarro del 15 al 24 de mayo y en El Corte Inglés Málaga del 29 de mayo al 6 junio, ambos en horario de apertura de tienda.

¿Qué puede verse en la tienda de Star Wars en El Corte Inglés de Málaga?

Tattoine tiene mucho protagonismo en las tres temporadas de la serie 'Star Wars: The Mandalorian', disponibles en Disney+. "Para deleite de los fans, habrá figuras oficiales de diferentes personajes e incluso una escultura a gran escala de los gemelos Hutt", señalan los promotores de esta inicaitiva.

Otra imagen de la tienda inmersiva de Starwars que se podrá ver en el El Corte Inglés de Málaga. / L. O.

Los fans de la saga podrán descubrir todo el rango de producto oficial de Star Wars de la mano de las principales marcas como Hasbro, LEGO, Funko, Simba, publicaciones de la mano de Editorial Planeta, etc.

"Demos de producto, juegos, sorteos y muchas sorpresas estarán disponibles para los asistentes. Incluso los fans más pequeños podrán formar parte de la construcción de un gran mural inspirado en Grogu de la mano de LEGO en el centro de El Corte Inglés de Sanchinarro.

Los impulsores de esta iniciativa explican que el éxito de Star Wars reside en que es "una propiedad para todos los públicos basada en un legado que se transmite de generación en generación".

2Estos últimos años la marca ha crecido exponencialmente gracias a los nuevos contenidos que incluso han convertido a Grogu (Baby Yoda) en un personaje icónico dentro de la histórica saga", añaden.

Sobre Productos de Consumo de Disney

La división de Productos de Consumo de The Walt Disney Company (DCP) lleva las marcas y franquicias de la compañía a la vida diaria de las familias y los fans de todo el mundo. Juguetes, moda, belleza, alimentación, aplicaciones, libros, videojuegos y experiencias disponibles en los mejores puntos de venta locales e internacionales incluyendo las tiendas de los Parques Disney y las tiendas físicas y online de Disney Store.

"Esta línea de negocio es el hogar de expertos mundiales en producto, licencias y puntos de venta, artistas, tecnólogos y creadores de historias que inspiran la imaginación en todo el mundo", explican.