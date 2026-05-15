Sube el precio de la gasolina y se acorta la diferencia sobre el gasoil

El precio de la gasolina no da tregua en Málaga. El jueves de esta semana ha experimentado un nuevo repunte, que se añade a los registrados en los últimos días, hasta reducir en varios céntimos la desventaja que todavía mantiene respecto al litro de gasóleo. De media, en el conjunto de todo el país, la gasolina sin plomo 95 se obtiene ahora a 1,554 euros por litro, por 1,727 que cuesta la sin plomo 98. Y el litro de gasoil se mantiene en 1,783 euros.

Esta evolución refleja las variaciones que por culpa de la guerra en Oriente Medio son casi una constante desde los primeros días de marzo. Después de dos meses y medio observamos que, con las bonificaciones en materia de impuestos aplicadas por el Gobierno español, el gasóleo ha logrado enfriar aquellas tendencias iniciales, que lo situaron por encima de los 2 euros por litro y con un incremento puntual que superaba los 60 céntimos.

Basta con observar que este jueves no había ninguna gasolinera en la provincia que ofreciera la gasolina 95 por debajo de 1,41 céntimos. En ese rango se encontraban las dos estaciones de Ballenoil existentes en el término municipal de Estepona, así como otras dos de Madese y de la propia Ballenoil en la localidad de Arroyo de la Miel. Si tenemos en cuenta las medias provinciales, los precios más bajos nos llevan a Murcia, donde la gasolina no pasa de los 1,58 euros por litro, frente a las cotas provinciales que arroja, según el portal ministerial que a diario actualiza los costes en cada estación de servicio, la provincia de Barcelona, donde dicha media se eleva hasta los 1,64 euros.

El gasóleo más económico

En cuanto a la evolución del gasóleo, si peinamos la provincia malagueña y siempre en virtud del portal estatal con el que el Gobierno central da pistas sobre dónde se comercializan los combustibles a mayor o menor precio, el jueves encontrábamos el litro a 1,55 euros en el término municipal de Mollina. En concreto en las instalaciones de la cooperativa Virgen de la Oliva.

En Villanueva del Trabuco, en el segundo punto de venta a un menor precio por litro, podíamos adquirirlo este mismo jueves a 1,585. Y le seguía la gasolinera de Madese en Arroyo de la Miel, con un coste de 1,59 euros. Las autoridades inciden desde el estallido de la invasión rusa en Ucrania, que ya alteró los precios de los combustibles, en la importancia de comparar los costes antes de llenar el depósito o de planificar nuestra ruta si vamos a cubrir largas distancias, sin depender de un vehículo 100% eléctrico.

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Precisamente, a partir del estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, el interés por la adquisición de coches que no dependan de los combustibles fósiles se ha disparado. El caso de los vehículos de ocasión no es tampoco indiferente a esa tendencia que se acaba de imponer.