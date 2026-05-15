Elecciones
Vox critica la «indefensión» de los propietarios malagueños
La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Yolanda Gómez, advirtió de que «cada vez hay más miedo y cada vez hay menos viviendas disponibles
e.p.
La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Yolanda Gómez, ha mantenido una reunión con la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídica y con afectados por la okupación de viviendas, donde ha criticado la «indefensión que sufren miles de propietarios por culpa de las políticas de vivienda impulsadas por PSOE y PP».
Tras el encuentro, Gómez advirtió de que «cada vez hay más miedo y cada vez hay menos viviendas disponibles» debido a unas leyes que, a su juicio, «protegen a los delincuentes y castigan a los propietarios».
La candidata de Vox señaló que en la provincia existen «más de 1.200 viviendas ocupadas ilegalmente, una situación que relacionó directamente con la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023». «Tenemos una ley que facilita la okupación, que castiga a los propietarios y que genera una enorme inseguridad jurídica», apostilló. Asimismo, Gómez criticó la gestión de la vivienda pública por parte de la Junta, asegurando que «más del 5% de la vivienda pública andaluza está ocupada ilegalmente». «Solo en Málaga capital hablamos de 270 viviendas públicas ocupadas ilegalmente», criticó.
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