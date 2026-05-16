Crónicas de la ciudad
El arroyo Jaboneros de Málaga vuelve a florecer de basuraleza
Hace un par de semanas, varios colectivos organizaron una ruta senderista y recogida de basura por el arroyo Jaboneros. Los desperdicios se alternaban sin ningún recato con la explosión de flores en primavera.
Hace unos días, cumplió un siglo de vida David Attenborough, el Félix Rodríguez de la Fuente del Reino Unido. La vida le sonrió mucho más que al naturalista español, quien era casi de su quinta -el burgalés era dos años menor- pero murió en un accidente de aviación en Alaska con solo 52 años.
Tanto don Félix como sir David, en cualquier caso, habrían tenido importantes dificultades para divulgar el mensaje de amor por la naturaleza en estos lares, de haber calibrado el poco amor que se respira en buena parte de los arroyos de Málaga, que permanecen todo el año tomados por los más incívicos.
La 'consagración' de la primavera y algo más
Es algo que pudieron comprobar todos los asistentes el domingo, 3 de mayo, a la ruta senderista y recogida de basura por el arroyo Jaboneros, organizada por Málaga por la Regeneración, La Vecinal Barrios en Movimiento y la Asociación de Vecinos de El Palo.
Fue bastante llamativo el contraste entre la ‘consagración’ de la primavera, en forma de estallido floral; la presencia de libélulas y pájaros con la cruda realidad de tener que bregar con bastante porquería por el cauce, en especial en los márgenes, pues los viandantes más borricos aprovechan para volear sus objetos menos queridos.
También es un problema bajo los puentes, donde viven indigentes, cada vez más numerosos en una ciudad en la que conviven el éxito turístico con la ‘voladura social’ en muchos de sus barrios. Así, como informó este diario, si en 2001 había 33 barrios vulnerables, en 2021 ya eran 38, según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Madrid. A este respecto Málaga es un caso único entre las 13 mayores ciudades españolas.
Cuidado con las 'minas'
De cualquier forma, el incivismo campaba a sus anchas en el cauce, convertido, por cierto, en un ‘minado cagadero’ al aire libre, pues muchos dueños de perros confunden un cauce urbano con el pleno campo, y no se plantean retirar los dones de sus mascotas.
En las seis bolsas recogidas en una hora por el firmante había objetos tan dispares como la canasta metálica de una bicicleta, un arco gigante con lazos de colores; un cerro interminable de latas de cerveza pero también, lo más parecido a la borra de relleno de los colchones -espurreada entre las flores-.
Y también descansaban un trozo bastante grueso de césped artificial y dos papeleras, quizás lanzadas al cauce en alguna competición olímpica. Málaga, primavera y basuraleza sin fin.
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