La barriada malagueña Alegría de la Huerta pide una solución a los 'árboles pica-pica': generan picores y problemas en la piel de los vecinos

La plaza situada en la calle Quintanar de la Orden, en la barriada malagueña de Alegría de la Huerta, volverá a ser objeto de debate en el Ayuntamiento por las molestias que, según denuncian residentes de la zona y que fueron recogidas por este diario, provoca desde hace años la presencia de los conocidos como 'árboles pica-pica'.

Se trata de ejemplares de Lagunaria patersonii, una especie cuyos frutos pueden liberar pequeñas fibras que, en determinadas épocas del año, generan picores, irritaciones en la piel y otras molestias a quienes frecuentan el entorno. La situación afecta especialmente a una plaza muy utilizada por familias, menores y personas mayores, ya que en ella se encuentra también un parque infantil.

Mariano López, vecino y extrabajador municipal de Parques y Jardines señala los 'árboles pica-pica'. / maría ponce

Quejas de los vecinos

La cuestión llegará este lunes a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental e Innovación del Ayuntamiento de Málaga a través de una moción presentada por el grupo municipal Con Málaga. La iniciativa recoge las quejas trasladadas por los vecinos del barrio, que aseguran que muchas personas evitan pasar tiempo en la plaza durante los periodos en los que estos árboles desprenden las partículas irritantes.

El portavoz municipal de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha señalado que la petición parte de una demanda vecinal prolongada en el tiempo: “Hablamos de un espacio público de uso diario, con un parque infantil y zonas de estancia, que debería poder disfrutarse con normalidad y sin molestias para quienes viven en el barrio”.

La propuesta plantea que el Ayuntamiento estudie y apruebe, en un plazo máximo de seis meses, un plan de actuación para retirar de forma progresiva estos ejemplares y sustituirlos por otras especies más adecuadas para una plaza urbana. La moción insiste en que la intervención debería mantener la sombra, mejorar el confort climático y conservar el carácter verde del espacio, evitando al mismo tiempo problemas para la salud y el bienestar del vecindario.

Además de las molestias en la piel, algunos residentes han trasladado también su preocupación por posibles afecciones a mascotas y animales domésticos que transitan por la zona. Por ello, el texto pide que cualquier actuación tenga en cuenta el uso cotidiano de la plaza y las necesidades reales de quienes la utilizan.

Reforzar la limpieza viaria

La moción incluye también otras reclamaciones relacionadas con el mantenimiento del entorno. Entre ellas, reforzar la limpieza viaria, mejorar la conservación de las zonas ajardinadas y aumentar las actuaciones frente a la presencia de roedores e insectos, especialmente en el parque infantil y en los puntos de mayor tránsito vecinal.

Sguiglia ha defendido la necesidad de revisar el estado de la plaza y de reforzar el seguimiento del servicio de parques y jardines: “Los vecinos llevan tiempo advirtiendo de problemas de mantenimiento. Lo importante ahora es escuchar esas quejas y dar una respuesta útil, proporcionada y duradera”.

Con esta iniciativa, el grupo municipal solicita que el Ayuntamiento supervise de forma más estrecha las labores de conservación de la zona y garantice que la plaza de Quintanar de la Orden reúna las condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y comodidad para su uso diario.

La petición vecinal busca, según Con Málaga, que este espacio vuelva a ser una plaza plenamente disfrutable para el barrio: un lugar de encuentro, juego y convivencia sin las molestias que, según los residentes, se repiten desde hace años.