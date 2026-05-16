Crimen organizado
Detenidos 12 miembros de una red dedicada al robo de relojes de lujo en Marbella, Málaga y otras zonas turísticas de España
El aumento del valor de los relojes de lujo impulsa la expansión de este fenómeno criminal transnacional por Europa
EP
La Policía Nacional ha liderado una operación europea contra grupos criminales especializados en el robo violento de relojes de lujo que se ha saldado con la detención de 12 personas en Nápoles (Italia), ciudad de origen y residencia de muchos de estos delincuentes, según ha informado este sábado.
La operación ha sido desarrollada en colaboración con la Polizia di Stato de Italia y con la coordinación de Europol, detalla en un comunicado.
Los detenidos, arrestados en la madrugada de este viernes en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega emitidas por distintas autoridades judiciales españolas, forman parte de grupos criminales de origen napolitano conocidos como "paranzas" que están especializados en el robo de relojes de alta gama en la vía pública, sobre todo en zonas turísticas de ciudades como Marbella, Málaga, Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca.
Con estas detenciones se suman 31 arrestos realizados en el marco de esta investigación en varios países europeos.
De acuerdo con la investigación, estas organizaciones están integradas habitualmente por entre tres y cinco personas con funciones "perfectamente definidas" y "planifican minuciosamente" su desplazamiento a España, para lo que emplean documentación falsa y vehículos desplazados desde Italia o alquilados para su movilidad y huida.
Una vez en el país, seleccionan "cuidadosamente" a sus víctimas en lugares frecuentados por turistas y personas con alto poder adquisitivo (como hoteles, restaurantes, playas o zonas comerciales de lujo) y, tras largas vigilancias, uno o varios miembros ejecutan el robo mediante una acción "rápida y violenta", en la que arrancan el reloj de la muñeca de la víctima y huyen de inmediato, en motocicleta o 'scooter'.
Más tarde, otros integrantes del grupo trasladan los relojes sustraídos fuera de España para introducirlos en canales de receptación internacionales, describe la Policía.
"El aumento del valor de los relojes de lujo en el mercado internacional ha favorecido la expansión de este fenómeno criminal por distintos países europeos", lo que lo convertiría en una "amenaza transnacional", afirma la Policía en un comunicado.
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