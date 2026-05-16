Las obras del metro de Málaga sacan a la luz más de 600 enterramientos romanos en la gran necrópolis de la calle Hilera

Nadie se esperaba la magnitud del descubrimiento. Empezaron con unos restos romanos en las primeras catas arqueológicas realizadas en la calle Hilera por las obras de ampliación del metro de Málaga. El objetivo inicial era descubrir restos arqueológicos del pasado de Málaga. Lo que se ha encontrado es una necrópolis romana que ha triplicado la importancia inicial, sacando a la luz màs de 600 cuerpos enterrados entre los siglos II y IV de nuestra era.

Las obras de prolongación de la línea 2 del metro de Málaga hasta el Hospital Civil han dejado al descubierto una importante necrópolis romana en la calle Hilera. El hallazgo, localizado dentro del tramo Guadalmedina-Hilera, obligará a modificar el ritmo previsto de los trabajos en esta parte del trazado para permitir una excavación arqueológica más amplia.

La Consejería de Cultura ha ordenado ampliar la intervención tras constatar la relevancia de los restos, correspondientes a una zona funeraria de época romana de la que hasta ahora no constaban referencias documentales ni históricas en este punto de la ciudad.

El descubrimiento se concentra en un tramo de casi 400 metros lineales, entre la avenida de Andalucía y la calle Hilera. La aparición de las tumbas condiciona la siguiente fase de la obra, que debía centrarse en la ejecución de la losa de cubierta del túnel.

Uno de los cuerpos enterrados en el cementerio de la calle Hilera y pertenecientes a la época romana. / L. O.

Una necrópolis romana desconocida en esta zona de Málaga

Los trabajos arqueológicos, iniciados el pasado mes de mayo y reforzados durante el verano y los últimos meses del año, han permitido identificar una necrópolis romana utilizada entre los siglos II y IV, en un periodo que abarca el Alto y el Bajo Imperio.

Hasta ahora, se pensaba que la posible ocupación romana en esta zona de Málaga se encontraba en El Perchel Norte, en el entorno del Llano de Doña Trinidad. Las investigaciones apuntaban a que el espacio comprendido entre las calles Calvo, Hilera y la avenida de Andalucía habría sido ganado al mar a partir de época musulmana. Sin embargo, este hallazgo hace replantear todo lo que se sabía de la configuración de la Málaga romana, al extender los límites de la ciudad más al sur de lo que se pensaba.

El hallazgo abre, por tanto, una nueva línea de investigación sobre la Málaga romana y podría obligar a revisar la interpretación histórica de esta parte de la ciudad. Los arqueólogos estudian ahora si esta zona pudo formar parte de un área suburbana conectada con la ciudad mediante una vía de salida o una posible vía sepulcral.

Cómo afectará el hallazgo a las obras del metro

La resolución de Cultura contempla una excavación arqueológica en extensión y la intervención en la totalidad de las tumbas localizadas. Estas medidas se aplicarán especialmente entre los puntos kilométricos 0+110 y 0+500 del tramo Guadalmedina-Hilera.

También se utilizará maquinaria específica para retirar sedimentos y facilitar la documentación de los restos. La prioridad será excavar, proteger y estudiar las tumbas que presenten mejor estado de conservación o mayor singularidad.

Excavaciones arqueológicas en la calle Hilera que han descubierto tumbas romanas / L. O.

Qué pasará con las tumbas romanas halladas en calle Hilera

Entre las medidas previstas figura la protección y puesta en valor de los restos más relevantes. Las tumbas y elementos anatómicos mejor conservados, así como aquellos que destaquen por su monumentalidad, serán seleccionados para su traslado al futuro espacio museístico vinculado a las obras del metro en la estación Guadalmedina.

La actuación busca compatibilizar el avance de la infraestructura con la conservación de un conjunto arqueológico que ya se considera clave para conocer mejor la evolución histórica de Málaga.

De 274 enterramientos a más de 600

Los primeros meses de excavación arqueológica descubrió y dató 274 enterramientos, todos ellos vinculados al ritual de la inhumación. Los ajuares encontrados son escasos, aunque la variedad de estructuras funerarias aporta información relevante sobre las prácticas de enterramiento en la Málaga romana. No obstante, entre diciembre y abril esta cifra ha ido subiendo de forma constante, con más de 600 tumbas ya estudiadas y datadas.

Un alto porcentaje de los cuerpos apareció en fosas cubiertas con tégulas, tejas planas colocadas horizontalmente sobre el cuerpo a modo de cubierta funeraria. También se han documentado tumbas de bastidor, fosas simples, tumbas con osario, mensas funerarias con delimitación de mortero y enterramientos perinatales en ánfora o en espacios acotados con ladrillos.

El tramo de las excavaciones que han sacado a la luz las tumbas afecta a 400 metros de la calle Hilera. / L. O.

Además, los trabajos han permitido identificar recintos funerarios, algunos construidos con mampostería y cimentación de cantos rodados, aunque con distintos estados de conservación.

El hallazgo convierte este tramo de las obras del metro en uno de los puntos arqueológicos más relevantes de los últimos años en Málaga y añade una pieza inesperada al mapa de la ciudad romana.