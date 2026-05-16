Dónde y cuándo votará cada candidato en las elecciones andaluzas: Moreno lo hará en Málaga

Queda solo un día para las elecciones andaluzas y los candidatos de los principales partidos y coaliciones también se preparan para ejercer su derecho al voto como el resto de ciudadanos. Repartidos por diferentes puntos de la comunidad, las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz recibirán a los candidatos.

El colegio electoral de Juanma Moreno

El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10.30 horas. El actual presidente del ejecutivo andaluz es el cabeza de lista por la provincia malagueña.

Dos candidatos votarán en Sevilla

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11.00 horas.

Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora entorno a las 10.00 horas.

Vox y Adelante Andalucía, en Cádiz y Jeréz de la Frontera

Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales.

Manuel Gavira, candidato de Vox acudirá a las 11.30 horas al colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11.30 horas.

Asimismo, José Ignacio García, de Adelante Andalucía votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera a las 10.30 horas acompañado por su madre.