Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa

Una playa con agua cristalina, enormes dunas e, incluso, un gigante de madera que vigila la costa desde su privilegiada ubicación. Así es Valdevaqueros, una playa de la provincia de Cádiz situada a apenas dos horas de Málaga que se ha convertido en una de las mejores de todo el país y una de las más visitadas de Andalucía.

Situado en el municipio costero de Tarifa, casi a pie de la carretera N-340, este litoral que supera los cuatro kilómetros de longitud es uno de los lugares más emblemáticos de Cádiz y uno de los entornos favoritos de los amantes del windsurf y el kitesurf, ya que el viento de levante que acoge y la tranquilidad que presenta su ensenada lo hace perfecto para estos deportes.

Un guardián de dos metros de alto sobre una gigantesca duna

Un paraje de belleza única que es vigilado de cerca por un curioso guardián: una gigantesca figura de madera y acero con forma de hombre, una altura de dos metros y un metro de ancho que lucha contra el viento mientras observa la costa desde lo alto de una duna.

Esta construcción, conocida como Gigante de Madera, Hombre de Madera u Hombre del Viento, apareció por sorpresa en el 2024 y, aún a día de hoy, se desconoce la identidad de su autor.

Así es el guardián de la playa de Valdevaqueros

La obra está formada por un armazón de hierro que se complementa con diversos trozos de madera y ramas que recrean las extremidades y cabellos de esta gigantesca figura.

A pesar de no saber quién es su creador, esta infraestructura se ha convertido en una de las atracciones favoritas de los visitantes que acuden a este rincón gaditano, que no pueden evitar acercarse hasta este guardián para contemplarlo de cerca y disfrutar de las vistas privilegiadas que ofrece su elevada ubicación.

La playa de Valdevaqueros, una de las mejores del país

Una misteriosa obra que vigila con calma la playa de Valdevaqueros y da la bienvenida a los visitantes que acuden a este entorno considerado uno de los más famosos no solo de Tarifa, sino de todo el litoral español.

En sus cuatro kilómetros de extensión, los visitantes pueden disfrutar de esta playa salvaje de aguas cristalinas y enormes formaciones dunares de decenas de metros y en constante crecimiento, que está rodeada por una hermosa sierra litoral y distintas vegas fluviales con arroyos que desembocan en la propia playa.

Todo ello hace de este enclave un lugar de ensueño que atrae a cientos de malagueños y visitantes de todos los rincones del país para disfrutar de un lugar único en el que convergen belleza salvaje, deportes acuáticos y enormes dunas.