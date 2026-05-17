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El accidente de tren impulsa en Adamuz al PP, que le arrebata seis puntos al PSOE

Con algo más del 80 % escrutado, el PP ha conseguido 1.012 votos (53,80 %) en tanto que el PSOE es segunda fuerza en la localidad, con 476 votos

Estado en el que quedó el tren Alvia siniestrado en Adamuz.

Estado en el que quedó el tren Alvia siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

La Opinión

Córdoba

El accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, ha impulsado el resultado en el municipio del PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas, ganando 6,4 puntos, prácticamente los que pierde el PSOE, que se ha dejado 6,18 puntos con respecto a los comicios de 2022.

Con algo más del 80 % escrutado, el PP ha conseguido 1.012 votos (53,80 %) en tanto que el PSOE es segunda fuerza en la localidad, con 476 votos y el 25,30 % de las papeletas.

Por su parte, Vox con 125 votos y un 6,64 %, ha bajado 3,05 puntos, en tanto que Por Andalucía ha subido 0,48 puntos hasta el 7,12 por ciento.

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