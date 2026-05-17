Adelante Andalucía adelanta por la izquierda: la formación consigue 8 escaños, 6 más que en las elecciones de 2022

Una de las grandes sorpresas de esta jornada electoral ha sido la de Adelante Andalucía. En 2022, la formación de izquierda consiguió tan solo 2 escaños en el Parlamento andaluz, con 168.960 votos en total en toda la comunidad autónoma. Con Teresa Rodríguez como cabeza de lista, el partido obtuvo su mayor apoyo en Sevilla y Cádiz, provincias donde consiguió sus 2 escaños, cada uno en una de estas provincias.

Esta vez, el escenario de Adelante Andalucía ha dado un vuelco sorprendente en estas elecciones autonómicas. El partido ha conseguido 8 escaños, con casi 400.000 votos. Una cifra que no se esperaba en las encuestas. En el sondeo realizado justo antes del recuento de votos oficial de Canal Sur, elaborado por Sigma Dos, Adelante Andalucía se llevaba solo 4-5 escaños para el Parlamento de Andalucía.

Qué es Adelante Andalucía

Adelante Andalucía es una formación política andaluza situada en la izquierda alternativa y encabezada actualmente por José Ignacio García. El proyecto nació tras la ruptura de un sector de Podemos liderado por Teresa Rodríguez, con la intención de construir una organización autónoma centrada exclusivamente en los intereses de Andalucía. A diferencia de otras coaliciones progresistas vinculadas a partidos nacionales, esta organización defiende una estructura propia y rechaza depender de direcciones estatales.

La línea política del partido combina ideas andalucistas, feministas, ecologistas y anticapitalistas. Entre sus propuestas destacan el fortalecimiento de la sanidad pública y la educación pública, medidas para limitar el precio de la vivienda, una reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial y una mayor intervención pública en sectores estratégicos. Además, reivindican una mayor capacidad de decisión para Andalucía frente al centralismo político y económico que, según sostienen, perjudica a la comunidad.

José Ignacio García, cabeza del partido

José Ignacio García se ha convertido en una de las figuras más visibles del partido dentro del Parlamento andaluz. Su trayectoria comenzó en movimientos estudiantiles y posteriormente participó en la creación de Podemos en Andalucía antes de incorporarse al proyecto soberanista impulsado por Teresa Rodríguez. Desde entonces, ha defendido un discurso centrado en los servicios públicos, la justicia social y la identidad andaluza, tratando de diferenciarse tanto del PSOE como de otras plataformas de izquierda integradas en alianzas nacionales.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ayer en el pleno del Parlamento de Andalucía en Sevilla / VICTORIA FLORES.

García procede del ámbito educativo y desarrolló buena parte de su carrera como orientador y docente antes de centrarse en la política institucional. Nacido en Jerez de la Frontera y licenciado en Psicología, comenzó su implicación pública durante las movilizaciones universitarias contra el Plan Bolonia y más tarde participó en movimientos sociales como el 15M. También formó parte de los inicios de Podemos en Andalucía, aunque terminó alejándose de la dirección estatal para impulsar junto a Teresa Rodríguez un proyecto político andaluz independiente.

Al frente de Adelante Andalucía, García defiende una organización centrada en el andalucismo, el feminismo y las políticas sociales, diferenciándose de otras fuerzas de izquierda por su rechazo a depender de estructuras nacionales. Su discurso insiste en mantener a los representantes públicos conectados con la vida laboral fuera de la política y en reducir los privilegios institucionales. Entre las medidas que más repercusión le han dado destacan propuestas vinculadas a la vivienda, la precariedad juvenil o el acceso gratuito a gafas y lentillas, mientras intenta consolidar el crecimiento electoral del partido en el Parlamento andaluz.