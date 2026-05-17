La ampliación del Metro de Málaga al Hospital Civil acelera con la dirección de obra del tramo definitivo

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso en la ampliación soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga al Hospital Civil al proponer a la UTE Betancourt Ingenieros S.L.P.-ICYFSA Ingeniería S.L. como adjudicataria de la asistencia técnica del subtramo III, el que discurre entre Eugenio Gross y Blas de Lezo. Así lo recoge el acta de la Mesa de Contratación, que sitúa a esta unión temporal en el primer puesto de la clasificación del expediente T-MM6209/OAT0.

Conviene no perder de vista qué se adjudica aquí. No se trata de la ejecución material del tramo, sino del contrato que debe supervisar, controlar y vigilar que las obras de infraestructura y superestructura se desarrollen conforme al proyecto, a los plazos y a los parámetros técnicos y económicos fijados por la Administración. La propia Junta definió este servicio cuando lo licitó como la asistencia encargada de comprobar la correcta realización de unos trabajos especialmente delicados por tratarse de una actuación 100% soterrada en una zona urbana densa.

Betancourt-ICYFSA se impone con 99,80 puntos

La propuesta de la mesa coloca en cabeza a Betancourt-ICYFSA con una puntuación global de 99,80 puntos, por delante de la UTE WSP Spain-Apia/TPF Getinsa Euroestudios, que obtuvo 99,23. El tercer puesto fue para la UTE Técnica y Proyectos S.A.-ARCS Estudios y Servicios Técnicos S.L., con 97,72 puntos. La candidatura ahora propuesta ganó peso sobre todo en la valoración técnica, donde alcanzó la máxima puntuación técnica modificada, además de sumar los seis puntos previstos por la experiencia del equipo.

La oferta económica presentada por la UTE propuesta asciende a 1.458.500 euros, IVA excluido, frente a un importe base de licitación de 1.894.503,80 euros. Eso supone una rebaja de algo más del 23% respecto al presupuesto de partida. La mesa también deja claro que ninguna de las once ofertas presentadas incurrió en presunción de temeridad.

Hay un matiz decisivo: la propuesta no equivale todavía a adjudicación firme. El acta subraya que esta decisión de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor de la empresa propuesta y que todo queda condicionado al cumplimiento de la documentación exigida en el plazo de diez días hábiles desde el requerimiento. Es decir, la operación está muy avanzada, pero no rematada del todo.

El tramo que remata la llegada al Civil

El contrato se refiere al último segmento de la prolongación de la Línea 2 hacia el entorno sanitario del Civil y del futuro Nuevo Hospital de Málaga. Ese tercer tramo tiene una longitud de 510 metros, discurre bajo Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar, e incorpora la futura estación Hospital Civil. Cuando la Junta licitó esta asistencia técnica ya fijó para ella un plazo de 39 meses, con un mes preparatorio y dos más para informes finales.

La obra principal de este subtramo, la que tendrá que ser controlada por la asistencia técnica, salió a concurso con un presupuesto base de 61,65 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Según la Junta, este segmento completa el último eslabón de una prolongación que considera estratégica para conectar el suburbano con el Hospital Civil, el Materno, el futuro hospital y el distrito de Bailén-Miraflores.

Una ampliación de 1,8 kilómetros y tres estaciones

La ampliación total del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil suma 1,8 kilómetros, será íntegramente soterrada y se ha dividido en tres tramos, cada uno con su estación: Hilera, La Trinidad y Hospital Civil. La técnica constructiva elegida es el cut&cover, es decir, primero se ejecutan las pantallas laterales, luego la losa de cubierta y después se avanza bajo tierra con la excavación y el resto de fases interiores.

La Junta cifra en 244 millones de euros la inversión global estimada de esta prolongación, incluyendo obra civil, instalaciones, arquitectura de estaciones y señalización ferroviaria. Su previsión es que la extensión aporte unos 3,5 millones de viajeros anuales adicionales a la red, que en 2024 cerró con un récord de 18,2 millones de pasajeros.

Qué está pasando ya sobre el terreno

Mientras se resuelve esta asistencia técnica, las obras ya avanzan en los dos primeros tramos. En el tramo 1, entre Guadalmedina e Hilera, la visita institucional del pasado 10 de abril sirvió para visualizar el salto de fase: ya están terminadas las pantallas longitudinales, la losa de cubierta acumula 240 metros y la excavación del primer nivel del túnel alcanza 90 metros en la zona de Armengual de la Mota.

En el tramo 2, entre Hilera y Eugenio Gross, la Junta informó a finales de diciembre de que trabajaban ya dos equipos de pantalladoras de forma simultánea en Santa Elena y Eugenio Gross. Ese segundo segmento mide 653 metros, incluye la estación La Trinidad y arrastra una inversión de 46,4 millones de euros.

Obras, tráfico y un 2026 marcado en rojo

La ampliación no solo se nota bajo tierra. También se está dejando sentir en superficie. El Ayuntamiento de Málaga reordenó desde el 1 de febrero de 2026 la circulación en el entorno de Armengual de la Mota y Hilera por el avance de las obras, manteniendo operativos dos carriles en sentido sur pero desplazados hacia la margen oeste.

La propia Junta ha insistido en que 2026 será el primer año en que se ejecuten simultáneamente los tres tramos de la prolongación. De hecho, la consejera de Fomento defendió en febrero que este ejercicio marcará “un antes y un después” en el proyecto, con 52 millones consignados para las obras durante este año.

La propuesta a favor de Betancourt-ICYFSA no inaugura nada ni coloca una sola traviesa, pero sí despeja una pieza esencial del engranaje administrativo y técnico. Porque en una obra compleja, soterrada y políticamente sensible como la llegada del Metro de Málaga al Hospital Civil, tan importante como cavar es saber quién controla lo que se cava. Y ahí es donde la Junta acaba de mover ficha.