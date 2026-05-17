«La empresa malagueña tiene que creerse que puede conquistar ya cualquier mercado exterior porque es cada vez más competitiva»

Pablo de Ramón-Laca es desde 2024 el presidente ejecutivo de Cesce, un organismo encargado de gestionar por cuenta del Estado español los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización de las empresas españolas. Entre sus funciones, Cesce ayuda a ofrecer financiación a sus clientes, facilita la obtención de avales o de financiación de circulante y mitiga los riesgos asociados a su actividad exterior. Técnico Comercial y Economista del Estado, De Ramón-Laca fue director General del Tesoro y Política Financiera (2020-2022) y director ejecutivo alterno en el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2022 y 2024. El presidente de Cesce, que ha estado esta semana en Málaga, analiza en esta entrevista el contexto económico actual y el reto de la internacionalización empresarial.

En breves palabras, ¿qué es Cesce?

Somos una compañía de crédito y de caución de propiedad público-privada (pero mayoritariamente pública) que desde 1972, cuando se constituye, ayuda a las empresas a crecer. Desde el principio tenemos el mandato del Estado para asumir riesgo en su nombre y aportarles instrumentos para internacionalizarse. De esta forma, a través de la información, el aseguramiento y el asesoramiento, las empresas son capaces de exportar a regiones donde, de otra forma, no podrían llegar. Ayudamos a las empresas a crecer y a internacionalizarse.

Es una época turbulenta, ¿el concepto de mundo globalizado que conocíamos está cambiando?

El mundo ha cambiado totalmente, ya no está basado en las mismas las reglas que parecía haber hasta ahora. Hay muchísima incertidumbre, pero lo que no puede hacer esta incertidumbre es paralizar a las empresas españolas. Debe hacer confianza. Han sido 15 años de mucho repliegue y mucha reestructuración, y nuestras empresas son competitivas y pueden conquistar los mercados internacionales. Por ejemplo, la subida unilateral de aranceles de Estados Unidos a lo largo de 2025 ha hecho que se reduzca la exportación de las empresas españolas a este país en un 9%. Ahora bien, en 2025 las exportaciones totales de las empresas españolas subieron entre un 1% y un 2%. Nuestra función es ayudarles a encontrar estos nuevos mercados, a dar el salto al crecimiento y a la internacionalización. Eso es lo que hacemos en Cesce. Les ayudamos a sortear la incertidumbre, convirtiéndolo mediante análisis e información financiera en riesgo gestionable. Y ese riesgo gestionable se convierte en oportunidades a través de seguros de crédito.

La incertidumbre global aumenta la cautela de las empresas

Imagino que esta incertidumbre general eleva la actividad de Cesce. Con el panorama actual, habrá más cautela empresarial.

Sí. Por ejemplo, los productos por cuenta del Estado a la internacionalización con ayuda pública se han más que doblado. Desde una media estructurada anual de pólizas por valor de unos 2.500 y 3.000 millones, el año pasado cerramos en 6.300 millones. Es una respuesta de las empresas españolas bastante predecible: ante la incertidumbre se responde asegurando. Ese es el servicio que damos al tejido empresarial español.

Ha citado antes los aranceles de Trump, que son un gran factor desestabilizador del comercio mundial. En cuanto al tema geopolítico, ¿cómo afectan la guerra en Irán o el conflicto en Ucrania a la externalización de las empresas?

Todo esto aumenta la incertidumbre y amenaza a las empresas con retrasar sus proyectos de inversión, de expansión, etc. Lo que nosotros hacemos es, mediante el análisis Riesgo-País, la información financiera (el grupo Informa D&B es parte de Cesce) y la oferta de pólizas acompañarles y asesorarles par que puedan asegurar sus ventas en el exterior. Si aseguras tu vida, tu casa, tu coche, ¿por qué las empresas españolas no aseguran su principal fuente de ingresos, que son sus ventas a sus clientes? Hay un 99,8% del tejido empresarial español, que son pequeñas y medianas empresas. Y entre las empresas españolas, el grado de penetración del seguro de crédito es solo del 10%. Hay muchísimo potencial para mejorar, para asegurar de más. Como las empresas están tan atomizadas, es muy difícil convencer a un director financiero de una pyme de que tiene que hacer una partida nueva de gasto para una prima de aseguramiento que el año pasado no existía. Por eso, el crecimiento del sector del seguro de crédito y de caución es lento. Y es difícil convencer a un director comercial de que tiene que salir de su zona de confort, de los clientes a los que ha visto crecer y de los que se ha rodeado toda su vida, e intentar conquistar nuevos mercados.

Pablo de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce, ha mantenido esta semana diversos encuentros en Málaga / L. O.

¿Qué crecimiento se fijan para estos próximos años?

Cuando compras una póliza de Cesce lo que estás haciendo es externalizar el análisis de nuevos mercados. Y por eso los objetivos de crecimiento que nos hemos marcado son muy ambiciosos. Queremos crecer un 25% en el segmento de pymes a nivel nacional, y pasar de 12.000 a 15.000 en los próximos tres años. Una vez vendes una póliza, se retiene muy fácilmente porque las empresas descubren el valor que obtienen cuando contratan a Cesce porque tienen un asesoramiento de 360 grados y nuestros brokers son asesores estratégicos en ese sentido.

En Málaga, por ejemplo, el 90% de empresas malagueñas son pymes o incluso micropymes. La pregunta es ¿cualquier empresa puede exportar al margen de su tamaño o se necesita de una cierta dimensión?

No, cualquier empresa puede exportar independientemente de su tamaño. Andalucía, por ejemplo, tiene una proporción de pymes más atomizada que, por ejemplo, otras regiones. En Andalucía tenemos en torno a 3.000 clientes asegurados (1.400 en la parte oriental, que incluye a Málaga) que cubren las deudas de unas 142.000 empresas. Es decir, que la media más o menos es que cada cliente asegura las deudas comerciales de 50 deudores. Todo eso supone unos 6.000 millones de euros de ventas cubiertas. Pues bien, en otras regiones hay menos clientes para el mismo valor de deudas, de ventas cubiertas, porque son empresas más grandes. En Andalucía, la atomización del tejido productivo es un factor característico. Ahora bien, Andalucía exporta más que la media española. Por eso digo que es relativamente independiente el tamaño de la empresa media a su implicación en los mercados internacionales. Está más relacionado con el sector. Y Andalucía está en unos sectores muy punteros en exportación como el tecnológico o el agroalimentario mientras que otras regiones son empresas más grandes pero menos implicadas en la exportación.

¿El reto es que las empresas le pierdan el miedo a salir al exterior, a exportar?

Eso es. Las empresas españolas han reducido mucho su deuda. Hace 15 años estamos en una situación de endeudamiento externo que nos hacía muchísimo más vulnerables. Ahora somos más competitivos, tenemos más margen para conquistar nuevos mercados y de hecho lo estamos demostrando. Tenemos un superávit estructural que hace 15 años era impensable y a nivel macro las empresas españolas son lo suficientemente competitivas como para conquistar nuevos mercados.

Málaga,un gran foco de interés para Cesce por su pujanza empresarial

Supongo que Málaga, con su gran crecimiento económico, está en el foco de Cesce.

Especialmente de hecho, porque Málaga es un polo de crecimiento no solo local, sino a nivel de toda España. Nuestra actividad está muy metida en Málaga, en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en el segmento del turismo, en la agroindustria, en el sector inmobiliario,... Cesce acompaña allá donde se produce dinamismo y crecimiento empresarial, y Málaga es un polo de atracción muy grande. Las exportaciones de Málaga están ya en 3.450 millones de euros, con un crecimiento del 5% sobre el año anterior, con toda la situación de incertidumbre. Las empresas malagueñas son cada vez más dinámicas y competitivas. Tienen que creerse que pueden ir a conquistar ya cualquier mercado con sus proyectos.

El presidente de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, ha estado esta semana en Málaga. / L. O.

¿Hay algún sector más concienciado en asegurar sus ingresos?

Sectores con gran porcentaje de CAPEX, de inversión, por ejemplo las renovables, la I+D o la tecnología están muy concienciados del carácter de largo plazo de sus ventas y clientes. Ahí nace especialmente la necesidad de asegurar. Otros sectores, como el turismo, viven más al día, aunque cada vez más hay más presencia del seguro.

¿Cuáles son los principales riesgos que nos pueden venir y que harían aconsejable a una empresa plantearse contratar un seguro?

Los riesgos geopolíticos están al orden del día. Cada semana que dura el conflicto de Irán se agrava la situación y aumenta la incertidumbre. La mayoría de escenarios apuntan a un final bastante rápido del conflicto de Irán y del cierre del estrecho de Ormuz. El impacto al final dependerá de la duración de este conflicto. Ese es la mayor fuente de incertidumbre. Pero también tenemos riesgos financieros. ¿Cómo se va a traducir esto en tipos de interés, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos? Hablamos de tipos de cambio, actividad global, fuentes de demanda, la polarización en grandes esferas de influencia, el papel de Europa y del mercado único europeo en todo esto... Es un mundo lleno de oportunidades, en el que las empresas españolas tiene mucho que decir y que saber aprovechar.

¿E l mundo entero o hay algunas zonas no aconsejables para invertir o para vender?

Zonas sin riesgo hay cada vez menos. Donde menos riesgo hay es en el mercado interior europeo. No sabemos (o nos cuesta concienciarnos) de la ventaja que tenemos de disfrutar de un mercado en el que se pueda comerciar internamente, sin aranceles formales. El norte de África es una zona que está disfrutando ahora mismo un auge importante (Marruecos). Cuanto más bajas al África subsahariana, más riesgo se asume. En Latinoamérica hay unas ventajas enormes para España con el Tratado de Mercosur, unas oportunidades muy buenas que se están abriendo. Pero hay mucho riesgo, cada vez más. En Asia, por ejemplo, la penetración está relativamente cerrada en el mercado chino, pero hay oportunidades, sobre todo para empresas aeroespaciales, en India con el nuevo tratado comercial. También en Canadá. Insisto: tenemos que creernos que nuestras empresas ya son competitivas para conquistar mercados que antes parecían imposibles. Las empresas españolas están ganando concursos internacionales, y ya no nos sorprende que los ganen. Antes sí lo era.