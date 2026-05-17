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¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?

Conoce en este mapa interactivo los resultados por calles de todos los municipios de la provincia de Málaga

Consulta qué se ha votado en cada municipio y calle de la provincia de Málaga

Consulta qué se ha votado en cada municipio y calle de la provincia de Málaga / L. O.

La Opinión

Málaga

Introduce el nombre de la calle o localidad de la provincia de Málaga que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido. Podrás consultar los resultados de los barrios de los 103 municipios de toda la provincia sean tanto grandes ciudades como pequeños pueblos.

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